AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يكشف حقيقة إعلانه بشكل مبكر فوزه بالانتخابات الرئاسية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
نفى الرئيس ترامب عزمه إعلان فوزه المبكر في الانتخابات الرئاسية المقرر لها الثلاثاء المقبل، لكنه أشار إلى أن الجمهوريين سيقدمون طعونًا قانونية لمنع فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات.

وقال ترامب وفق ما نقلته "ذا هيل" البريطانية: "أعتقد أنه أمر مروع أن يتم جمع بطاقات الاقتراع بعد الانتخابات. أعتقد أنه أمر مروع عندما يُسمح للناس أو الدول بجدولة بطاقات الاقتراع فترة طويلة من الوقت بعد انتهاء الانتخابات، لأنها يمكن أن تؤدي إلى شيء واحد فقط". 

وتابع ترامب: "أعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا على ذلك، وأعتقد أن الكثير من الاحتيال وسوء الاستخدام يمكن أن يحدث"، دون تقديم دليل محدد على ادعائه بأن تمديد المواعيد النهائية لتلقي بطاقات الاقتراع قد يؤدي إلى التزوير والتلاعب في النتائج. 

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين بعد فترة وجيزة من وصوله في ولاية كارولينا الشمالية لحضور تجمع انتخابي. 

وكان موقع أكسيوس الأمريكي، قد نشر تقريرا قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعلان فوز مبكر بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما وصفه ترامب بالكاذب. 


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يزوِّر ترامب الانتخابات الرئاسية؟ ومن يربح لعبة التصويت بالبريد؟ وكيف سيعوض الشعبية المفقودة لصالح بايدن؟

دونالد ترامب: انتخابات نوفمبر لن تكون "نزيهة"

ترامب يعود للتهديد: الناس لن يعرفوا من فاز بالانتخابات إلا بعد أشهر

انطلاق الانتخابات الأمريكية.. 4 ملايين أمريكي يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر

ترامب يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات الرئاسة المقبلة

إقبال تاريخي على الانتخابات المبكرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

ترشيحاتنا

شاهد.. محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. تعرف عليها

باعوا له الهوا.. محتالان يبيعان مصباحا مزيفا لطبيب بعد إقناعه بأن فيه جني مشابه لقصة علاء الدين

سيرين عبد النور بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير

سد النهضة.. عقد جلسة غدا بحضور خبير فني وقانوني من كل دولة لبحث سبل التفاوض

بالضرب والحبس.. إحباط محاولة زواج طفلة عمرها 14عاما مرتين.. فيديو

بالأسود.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

عملية احتيال.. سيدة تختفي عمدًا لـ12 يومًا للاستيلاء على تبرعات 12 ألف دولار

بعد 60 عامًا من الخدمة.. الموت يفجع ملكة بريطانيا.. صور