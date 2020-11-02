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بين الناس

الحاجة رضا تناشد التضامن وتحيا مصر دفع قيمة التصالح لمنزلها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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صدى البلد

ناشدت السيدة رضا أحمد محفوظ حسن 65 عاما، القاطنة بمركز ديرمواس محافظة المنيا، وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، التكفل بدفع قيمة التصالح على مخالفة البناء لمنزلها، حيث أنها غير قادرة على دفع قيمة التصالح.

وقالت المواطنة، في رسالة لها عبر "صدى البلد" إن الظروف المادية الصعبة التي تمر بها تمنعها من دفع قيمة التصالح حيث أن منزلها مساحته 80 مترا وتبلغ قيمة التصالح به 10 آلاف جنيه.

للتواصل مع المواطنة عبر المحمول 01033394779

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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