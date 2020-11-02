الحاجة رضا تناشد التضامن وتحيا مصر دفع قيمة التصالح لمنزلها

ناشدت السيدة رضا أحمد محفوظ حسن 65 عاما، القاطنة بمركز ديرمواس محافظة المنيا، وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، التكفل بدفع قيمة التصالح على مخالفة البناء لمنزلها، حيث أنها غير قادرة على دفع قيمة التصالح.

وقالت المواطنة، في رسالة لها عبر "صدى البلد" إن الظروف المادية الصعبة التي تمر بها تمنعها من دفع قيمة التصالح حيث أن منزلها مساحته 80 مترا وتبلغ قيمة التصالح به 10 آلاف جنيه.

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