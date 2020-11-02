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رياضة

طبيب المنتخب يفحص حسين الشحات قبل عرض موقفه على جهاز الفراعنة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد رشاد
أعلن اتحاد الكرة المصري، خضوع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول.

ووفقًا لما نشره اتحاد الكرة عبر صفحته على موقع فيسبوك، فإن الشحات خضع للفحص للوقوف على حالته ومعرفة مدى الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأوضح اتحاد الكرة، أن الفحص جاء بناء على طلب من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، ومن ثم عرض النتائج عليه في الساعات المقبلة.

وينتظر البدري معرفة موقف حسين الشحات قبل إعلان قائمة المنتخب من لاعبي الأهلي استعدادًا لمعسكر مواجهتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا.

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