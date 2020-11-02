كيا ريو المعدلة بتعديلات متميزة.. صور



وظهر الكثير من التغيرات على سيارة كيا شملت أشكال المصابيح الامامية إذ حصلت على نتوء مميز يمتد إلى الأسفل كما في نسخ ستايل الحديثة من ريو وزودت هذه السيارات بشبك أمامي أكثر بروزا .



وزودت السيارة بعجلات بمقياس 15 إنش وأنظمة لتدفئة المقود وصفين من المقاعد، بالإضافة إلى 6 وسادات امان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحواث ،وأنظمة ABS للفرامل، وكاميرا وحساسات مسافات يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس موجودة على واجهة القيادة.



وسيتم إطلاق نسخة مزودة بميزة تدفئة الزجاج الامامي في الشتاء ، وانظمة كهربائية لطي المرايا اوتوماتيك عند ركن السيارة ، وأنظمة كهربائية فيها ذاكرة تحفظ عدة وضعيات تناسب الركاب وسائق السيارة.



تتمتع السيارة بمحركات بنزين بسعة 1.4 ، 1.6 لتر ، وتستهلك مابين 6 إلى 7 لتر من الوقود وسطيا لكل 100 كلم تقطعها السيارة بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية مكونة من 6 سرعات.





قامت بعض مواقع الانترنت بتسريب صور ومعلومات عن سيارات ريو الجديدة التي تسعي كيا لطرحها في السوق الروسية وبعض أسواق العالم.