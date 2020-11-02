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مرأة

5 عادات شائعة تسبب تليف وتضخم الكبد تعرفى عليها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
عادات صحية خاطئىة يقوم بها الكثير منا تتسبب فى الإضرار بصحة الكبد ، إليك أبرز تلك العادات وعليك التوقف عنها يقدمها موقع برايت سايد لتحمى الكبد من التليف و التضخم.
1- زيادة الوزن 
تتراكم حويصلات الدهون  حول الكبد بسبب السمنة المفرطة ما يؤدي إلى ما يُعرف باسم أمراض الكبد الدهني، مما قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى التليف الكبدي أو الفشل الكبدي.

2- خلل السكرى ووظائف الكبد:
يزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد بنسبة 50%، بسبب عدم تنظيم سكر الدم والإصابة بالسكرى وزيادة نسبة الأنسولين في الدم بدرجة عالية، ما يؤثر على وظائف الكبد ويخزن على شكل دهون حوله، ما يسبب أيضًا التهابات الكبد الدهني.

3- الافراط فى تناول  الأملاح :
تناول الكثير من الملح  يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وتجمع الدهون حول الكبد واحتباس الماء والسوائل داخل الكبد وتضخم الكبد عن حجمه الطبيعي.

4- التدخين:
التدخين يزيد معدل السموم في الجسم وبطبيعة الحال تتركز وتتراكم داخل الكبد وبالتالي يضر خلايا الكبد.

5- الإفراط فى الأعشاب:
عندما تؤخذ بكميات كبيرة تسبب أضرار للكبد .

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