5 عادات شائعة تسبب تليف وتضخم الكبد تعرفى عليها

1- زيادة الوزن

تتراكم حويصلات الدهون حول الكبد بسبب السمنة المفرطة ما يؤدي إلى ما يُعرف باسم أمراض الكبد الدهني، مما قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى التليف الكبدي أو الفشل الكبدي.





2- خلل السكرى ووظائف الكبد:

يزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد بنسبة 50%، بسبب عدم تنظيم سكر الدم والإصابة بالسكرى وزيادة نسبة الأنسولين في الدم بدرجة عالية، ما يؤثر على وظائف الكبد ويخزن على شكل دهون حوله، ما يسبب أيضًا التهابات الكبد الدهني.





3- الافراط فى تناول الأملاح :

تناول الكثير من الملح يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وتجمع الدهون حول الكبد واحتباس الماء والسوائل داخل الكبد وتضخم الكبد عن حجمه الطبيعي.



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4- التدخين:

التدخين يزيد معدل السموم في الجسم وبطبيعة الحال تتركز وتتراكم داخل الكبد وبالتالي يضر خلايا الكبد.





الإفراط فى الأعشاب: