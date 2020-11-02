AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مهرجان قشطة بالزبادي لـ محمود الليثي تريند 4 على اليوتيوب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تصدر مهرجان "قشطة بالزبادي" للفنان محمود الليثي، والراقصة لورديانا تريند رقم 4 على موقع "اليوتيوب".

حققت أغنية "قشطة بالزبادى" للمطرب الشعبى محمود الليثى والراقصة البرازيلية لورديانا اكثر من مليون مشاهد منذ طرحها عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

وكان مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا، أعلن أنها صورت فيديو كليب جديد مع الفنان محمود الليثي، في أول ظهور لها منذ أن انتشر الفيديو الخاص بها والذي أثار ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد رقصها على أغنية "اخواتي" بأحد مراكز التجميل.


وأوضح طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا في تصريحه لموقع صدى البلد، أن " لورديانا، انتهت من تصوير فيديو كليب جديد مع المطرب الشهير " محمود الليثي"، في أحدث ظهور لها بعد الضجة الهائلة التي أثيرت حولها.

ترشيحاتنا

قبل أذان الفجر بساعة.. تعرف على أفضل الأعمال والأذكار المُستحبة

حدث ليلا.. وزير التعليم يكشف عن مفاجأة سارة.. كورونا يتسلل إلى الصحة العالمية.. قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي على فرد الشرطة

مستشار كويتي يطالب بمحاكمة ماكرون على الرسوم المسيئة للرسول الكريم

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوه

محمد فضل: لا مجال للانتماءات والمجاملات للأهلي أو الزمالك داخل اتحاد الكرة

كورونا منعها من استشارة طبيب.. صدمة لمريضة بعد معاناتها من آلام المعدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ عام 1941.. اكتشاف رسالة مخبأة في سقف كنيسة بلجيكية ومضمونها مفاجأة

جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور

كورونا منعها من استشارة طبيب.. صدمة لمريضة بعد معاناتها من آلام المعدة