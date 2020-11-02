مهرجان قشطة بالزبادي لـ محمود الليثي تريند 4 على اليوتيوب

حققت أغنية "قشطة بالزبادى" للمطرب الشعبى محمود الليثى والراقصة البرازيلية لورديانا اكثر من مليون مشاهد منذ طرحها عبر قناته على موقع اليوتيوب.





وكان مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا، أعلن أنها صورت فيديو كليب جديد مع الفنان محمود الليثي، في أول ظهور لها منذ أن انتشر الفيديو الخاص بها والذي أثار ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد رقصها على أغنية "اخواتي" بأحد مراكز التجميل.









وأوضح طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا في تصريحه لموقع صدى البلد، أن " لورديانا، انتهت من تصوير فيديو كليب جديد مع المطرب الشهير " محمود الليثي"، في أحدث ظهور لها بعد الضجة الهائلة التي أثيرت حولها.