الصحف الإماراتية.. توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والعراق.. الأردن يشدد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا.. ومدير عام منظمة الصحة العالمية يدخل العزل

الصحف الاماراتية:

*تعزيز التعاون بين مصر والعراق

*إقبال متوسط على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجزائر

*إجراءات جديدة من الأردن للسيطرة على إصابات كورونا





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





وذكرت صحيفة البيان،أن قطاع الفضاء الإماراتي يقف اليوم في مرحلة متقدمة من حيث الإمكانات والخبرات التي يجب الاستفادة منها والبناء عليها في المهام الفضائية المستقبلية الأكثر تقدمًا، بما ينعكس بالإيجاب على منظومة قطاع الفضاء الوطني، والمساعي الرامية لرفع كفاءة رواد الفضاء الإماراتيين، وغيرها من الاستراتيجيات الطموحة التي قدم لها متخصصون وأكاديميون عددًا من الرؤى.





ومن مصر، وقع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مجالات مختلفة، بحضور نظيره العراقي، مصطفى الكاظمي.





استؤنفت أمس الأحد في الخرطوم المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله.





فيما سجلت مصر أمس الأحد 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة وذلك ارتفاعا من 170 إصابة وثماني وفيات في اليوم السابق.





ومن الجزائر، أدلى الناخبون في الجزائر بأصواتهم أمس على تعديلات دستورية يرى المؤيدون للحكومة في البلاد أنها سوف تمنح الجزائريين المزيد من الحريات، وتعزز الحياة الديمقراطية.





وفي السعودية، كشف المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية عن أنه سيتم فرض منع التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.





وبالانتقال إلى الأردن، أعلنت الحكومة الأردنية توسيع إجراءات الاغلاق الجزئي لتشمل تمديد ساعات حظر التجول الليلي وغلق مراكز الترفيه والتسلية والمسابح ومراكز اللياقة البدنية بعد تسجيل معدلات قياسية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.





ودوليا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه عزل نفسه بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا.





كما قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيقيم حفل ليلة الانتخابات مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، اتفقت القاهرة والخرطوم، أمس الأحد، على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، وتطوير العلاقات العسكرية.





ودوليا، لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم، أمس الأحد، في الفلبين التي ضربها «جوني» أقوى إعصار تشهده خلال العام الجاري، ما دفع السلطات إلى الحديث عن ظروف كارثية وتحذير من فيضانات مدمرة في بعض المناطق، بعد إجلاء أكثر من 400 ألف من السكان، في وقت بدأت فيه العاصفة «إيتا» تتشكل قبالة سواحل جاميكا، مهددة دول أمريكا الوسطى. واجتاح «جوني» اليابسة في جزيرة كاتاندوانيس، أمس، ترافقه رياح سرعتها 225 كيلومترًا في الساعة، وعواصف بلغت سرعتها 310 كيلومترات في الساعة، انتزعت أسطح منازل، واقتلعت أشجارًا، وتسببت في فيضانات مفاجئة.





ومن صحيفة الاتحاد، قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين اليوم الاثنين إن عدد قتلى الإعصار جوني، وهو أقوى الأعاصير في العالم هذا العام، ارتفع إلى 16.



