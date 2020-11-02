حملة لرفع كفاءة أعمدة الإنارة بقرى القليوبية ..صور

قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بإطلاق حملة لرفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية لراحة وخدمة المواطنين وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.









وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الحملة استهدفت رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة سوء الطقس والأمطار وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا نائب رئيس مجلس المدينة.





وقال رفعت أننا نعمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا حيث تم المرور على الشوارع والطرق والميادين لرفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية لشعور أهالينا المواطنين بالرضا التام.





من ناحية اخرى واصلت الاجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية متابعة استكمال مشروعات الخطه الاستثماريه وتطوير الطرق واستكمال إعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الداخلية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة قيام إدارة الطرق باستكمال اعمال متابعة اعمال تطوير الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك بمنطقة الوحدة الجديدة بشارع عبده موافى.





واشار رئيس الحى الى ان ذلك يأتى فى اطار متابعة المشاريع الخدمية والاهتمام بتطوير الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفى ظل المتابعة اليومية للأعمال القائمة.





واكد بكر أن اعمال التطوير بالشوارع الداخليه تأتى بالتزامن مع اعمال رفع كفاءه وتطوير الشوارع العمومية والجارى تطويرها حاليا و التى منها شارع مزرعة البط.