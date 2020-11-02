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تعليم

ائتلاف معلمي مصر يشيد بموقف "أبو العينين" في المطالبة برفع مرتبات معلمي المدارس الخاصة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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ياســـمين بدوي
أشاد ابراهيم نشأت منسق عام ائتلاف معلمي مصر بموقف مجلس النواب المصري بالموافقة واعتماد زيادة مرتبات المعلمين التي أقرها الرئيس السيسي وموقف النائب محمد أبو العينين في المطالبة برفع المرتبات المتدنية لمعلمي المدارس الخاصة. 

وشدد نشأت على أن هذه الطفرة في التعليم لم تحدث على مدى السنوات السابقة ولأول مرة يصاحب ذلك التأكيد على تحسين أحوال المعلمين المعيشية بما يتناسب مع رسالتهم السامية في النهوض بالتعليم المصري. 

وأوضح نشأت أن موقف البرلمانيين المصريين كان مشرفا وخصوصا النائب محمد أبو العينين الذي تناول في كلمته عدة قضايا محورية تهم جميع المعلمين وخاصة صرف الأساسي على ٢٠٢٠ حتى تكون الزيادات الممنوحة للمعلمين تتناسب مع الوضع الحالي 

وأشاد كذلك بتأكيد أبو العينين على الوقف الداعم لدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلم والتعليم والمعلمين في مصر وأن  تلك الزيادات تؤكد على ذلك كمان ان دكتور طارق شوقي وعد أنه خلال ٤ أسابيع ستكون هناك اخبار سارة عن تحسين أحوال المعلمين في المدارس الخاصة لان اجورهم الحالية لا تتناسب تماما مع الظروف الحالية. 

وأضاف نشأت ان المرحلة المقبلة ستشهد تغيير كبير في أحوال المعلمين وخصوصا مع إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وتوفير مصدر دخل مستدامة له بما يضمن ان يكون هناك عائد معادي للمعلمين من خارج الصندوق لا يكلف ميزانية الدولة. 

وطالب نشأت ان يعطى الجميع الفرصة والوقت لوزير التعليم دكتور طارق شوقي لكي يتمكن من أداء دوره في تحسين أحوال التعليم والمعلمين في مصر.

وكان قد أكد النائب محمد أبو العينين خلال مداخلة على قناة "ON E" مع الإعلامية لميس الحديدي أن الرئيس السيسي يقود ثورة لتطوير التعليم.. ويفاجئنا بإجراءات مميزة للمنظومة والمُعلم

وقال أبو العينين أن المُعلم قلب العملية التعليمية ، والبرلمان حريص على منحه حقوقه كاملة ، مشيرًا إلى أنه قد طرحتُ قضية المعلمين في المدارس الخاصة وتدني رواتبهم خاصة في ظل أزمة كورونا
وأوضح أن 96 ألف معلم يعملون في 9 آلاف مدرسة خاصة ويتقاضون رواتب متدنية ، مؤكدًا أن أجور قطاع كبير من معلمي المدارس الخاصة لا تزيد على 800 جنيه
وأعلن أبو العينين أن وزير التربية والتعليم وعد بدراسة الأزمة وإيجاد حلول لها خلال 4 أسابيع ، لافتًا إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب طالب وزير التعليم بتقديم حل شامل للبرلمان خلال المدة المحددة
وقال أبو العينين : طالبتُ وزير التربية والتعليم بحساب حوافز ومكافآت المعلمين على أساسي راتب 2020 وليس 2014

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