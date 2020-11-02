أمريكا أنجزته في 13 عامًا ومصر ستنجزه في 5 فقط.. تعرف على مشروع الجينوم المصري

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن مشروع الجينوم المصرى، سيستغرق 5 سنوات، وسيتم الانتهاء منه في 2025، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت 13 عامًا للانتهاء منه.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، أن مخرجات المشروع ستظهر في العامين التاليين لما بعد فترة الانتهاء من المشروع، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك معلومات وراثية للتنبؤ بالأمراض التي تصيب المجتمع المصري.





وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن مصر لديها الكوادر الطبية القادرة على الانتهاء من مشروع الجينوم المصري.





وأوضح أن مشروع الجينوم المصري يستهدف معرفة التركيب الجيني للفرد، والذى سيكون شرطًا أساسيًا لتلقى خدمة طبية جيدة في المستقبل القريب، مضيفًا: "لا بد من معرفة التركيب الوراثي للجينوم المرجعي للمصريين.. واستجابة المواطنين للأمراض تختلف من مجتمع لآخر".



