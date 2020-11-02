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منوعات

بسبب القمامة.. ذبابة غريبة تلدغ رجلا وتصيبه بالحمى.. صور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب رجل بالغ من العمر 48 عامًا بلدغات من ذبابة غريبة في بريطانيا تدعى ذبابة الخيل و التي أصابته في أنحاء متفرقة في جسده أثناء إلقائه للقمامة. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن رجل أربعيني أصيب بالحمى بعد أن لدغته حشرة غريبة تدعى ذبابة الخيل، والتي انتشرت في بريطانيا مؤخرًا. 

يروي الرجل أنه كانت هناك كومة من القمامة في الحديقة الخلفية لمنزله، وطالب المواطنين مرارا بعدم إلقاء القمامة بها ولكن لم يستجيب أي شخص له، ونتج عن ذلك انتشار الحشرات والروائح الكريهة في المكان. 

ألقى الرجل القمامة الخاصة بمنزله في الصندوق، ولكنه قرر تنظيف المكان فشعر بالحكة في يديه وقدميه، وظن أنها بسبب إحدى الحشرات الموجودة ، إلا أنه بعد انتهائه اكتشف أن جلده ينزف نتيجة عض تلك الحشرات. 

وحضر إلى المكان مجموعة من المسئولين و اكدوا أن هناك حشرة غريبة، تعض الإنسان وتصيبه بالحمى وهي تتغذى على النفايات العضوية ، و طالبوا من المواطنين تعقيم منازلهم جيدًا وعدم إلقاء القمامة في ذلك المكان مرة أخرى حفاظًا على حياتهم . 
بسبب القمامة.. ذبابة غريبة تلدغ رجلا وتصيبه بالحمى.. صور
بسبب القمامة.. ذبابة غريبة تلدغ رجلا وتصيبه بالحمى.. صور
بسبب القمامة.. ذبابة غريبة تلدغ رجلا وتصيبه بالحمى.. صور
بسبب القمامة.. ذبابة غريبة تلدغ رجلا وتصيبه بالحمى.. صور
بسبب القمامة.. ذبابة غريبة تلدغ رجلا وتصيبه بالحمى.. صور

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