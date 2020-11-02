AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالا لتخرج طلاب رابطة شباب الصفوة الأفارقة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وصرح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، بأن هذه الاحتفالية تأتي في إطار رسالة مكتبة الإسكندرية لدعم وبناء قدرات الشباب، فقد احتضنت المكتبة هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم المصريين لتنمية مهارتهم العلمية والمعرفية.

اقرأ أيضا:

وتشهد الاحتفالية هذا العام تخرج أكثر من مائتي طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر، بالإضافة إلى أقرانهم من المصريين وبمشاركة وحضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والشخصيات العامة.

جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ينظم مجموعة من البرامج الأسبوعية التي تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجهة للشباب المصري والإفريقي، وهي: "برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل" الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا)، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة "الموجه لطلاب الجامعة، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه إلى الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية.
مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالا لتخرج طلاب رابطة شباب الصفوة الأفارقة

ترشيحاتنا

عمر كمال يرد على مهاجميه: نشأت فى أسرة متدينة والدى كان إمام جامع

محمد يوسف: أنا مدرب محترف ولا أبحث عن لاعبي الأهلي فقط

خبير مؤثرات يكشف كيفية الإعداد لشخصية جميلة عوض في مسلسل إلا أنا

مصادر بـ الأهلي: 7 لاعبين جاهزون للتضامن مع كهربا أمام لجنة الانضباط

بعد أزمة بـ 100 وش.. كاملة أبو ذكري تغلق صفحتها على فيس بوك

ارتفاع عدد ضحايا إعصار جوني في الفلبين لـ 16 قتيلا.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فستان ليلى علوي .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون هاني البحيري

بعد رفض أصالة الزواج من جديد .. طبيب يكشف سر هروب المطلقات من الارتباط

هجوم وغرور.. نجوم مسلسل 100 وش يقعون في الفخ