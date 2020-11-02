مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالا لتخرج طلاب رابطة شباب الصفوة الأفارقة

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.





وصرح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، بأن هذه الاحتفالية تأتي في إطار رسالة مكتبة الإسكندرية لدعم وبناء قدرات الشباب، فقد احتضنت المكتبة هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم المصريين لتنمية مهارتهم العلمية والمعرفية.





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وتشهد الاحتفالية هذا العام تخرج أكثر من مائتي طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر، بالإضافة إلى أقرانهم من المصريين وبمشاركة وحضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والشخصيات العامة.





جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ينظم مجموعة من البرامج الأسبوعية التي تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجهة للشباب المصري والإفريقي، وهي: "برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل" الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا)، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة "الموجه لطلاب الجامعة، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه إلى الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية.