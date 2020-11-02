انفوجراف.. شروط الالتحاق بمبادرة سفراء التنمية

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن شروط التقديم للالتحاق بالمبادرة والتي جاءت كالآتي:





- تتراوح سن المتقدم من 18 وحتى 35 سنة

- أن يكون المتقدم ذا خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها

- أن يكون المتقدم للحصول علي المبادرة طالبًا في احدى الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة، أو خريجا يتعلق مجال عمله بالتنمية المستدامة





- أن يكون المتقدم قد شارك في أنشطة تطوعية أو في اتحاد الطلاب أو نماذج محاكاة فترة لا تقل عن سنتين

- ان لا يقل تقدير المتخرج عن جيد ، مع توافر عدد من المهارات مثل: القدرة على التحدث أمام جمهور، والبحث والتفكير النقدي، وتكوين شبكة علاقات والتواصل الجيد مع الزملاء، والعمل ضمن فريق، والتمتع بسمات قيادية، ويُفضل الإلمام باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية.





وللتقديم للالتحاق بالمبادرة من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3eeP9y2