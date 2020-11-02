AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انفوجراف.. شروط الالتحاق بمبادرة سفراء التنمية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:25 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مبادرة سفراء التنمية تحت عنوان " كن سفيرًا" لنشر ثقافة الاستدامة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن شروط التقديم للالتحاق بالمبادرة والتي جاءت كالآتي: 

-  تتراوح سن المتقدم من 18 وحتى 35 سنة
- أن يكون المتقدم ذا خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها
-  أن يكون المتقدم للحصول علي المبادرة طالبًا في احدى الجامعات المصرية  الحكومية أو الخاصة، أو خريجا يتعلق مجال عمله بالتنمية المستدامة

- أن يكون المتقدم قد شارك في أنشطة تطوعية أو في اتحاد الطلاب أو نماذج محاكاة فترة لا تقل عن سنتين
- ان لا يقل  تقدير  المتخرج عن جيد ، مع توافر عدد من المهارات مثل: القدرة على التحدث أمام جمهور، والبحث والتفكير النقدي، وتكوين شبكة علاقات والتواصل الجيد مع الزملاء، والعمل ضمن فريق، والتمتع بسمات قيادية، ويُفضل الإلمام باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. 

وللتقديم للالتحاق بالمبادرة من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3eeP9y2
انفوجراف.. شروط الالتحاق بمبادرة سفراء التنمية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يتوصل لاتفاق مع تشيلي بشأن المنح الدراسية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة

القومي للحوكمة يطلق 50 برنامجا تدريبيا عبر منصة إلكترونية الأسبوع القادم

القومي للحوكمة يختتم برنامج دبلوم إعداد القيادات القضائية لمستشاري النيابة الإدارية

القومي للحوكمة ومصر الخير يوقعان بروتوكول تعاون لبناء قدرات المنظمات الأهلية

التخطيط تحتفل بيوم الاستدامة وتطلق دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الأهلي يشكو فضل لاتحاد الكرة ويوضح موقفه من كهربا.. رسالة مؤثرة من موسيماني لمؤمن زكريا.. موقف الشحات من الانضمام إلى المنتخب

حضن سندي بيطمني وبوسة ولادي بتزين دنيتي.. شاهد أصالة توجه رسالة لعائلتها

بعد فوز نسمة عطا الله باللقب.. خبير تغذية ورشاقة يشيد بمتسابقات ملكة جمال مصر

فيديو جراف.. سحب فئات 5 و10 جنيهات من ماكينات البنك الأهلي

بالفستان الأبيض.. عروس تدخل غرفة العمليات بعد ساعة من الزفاف..صور

أرملة سامي العدل تكشف سبب بكائه في حرب الفراولة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح الوحش الصيني بريليانس brilliance v7 في مصر يناير 2021.. صور

ظاهرة بركانية ودخان كثيف يخرج من باطن الأرض بـ الهنداو الجبلية في الوادي الجديد..شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها بهذه الإطلالة