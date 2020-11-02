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حوادث

ارتكبوا 3 جرائم.. ضبط عصابة سرقة السيارات النقل بالإكراه بطريق السويس

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات النقل كرهًا عن قائديها بالسويس.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس قيام (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل كرهًا عن قائديها مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة "عتاقة - فيصل" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبطهم وبحوزة أحدهم (بندقية آلية - 11 طلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع السيارات المستولى عليها، وكذا سيارة ربع نقل المستخدمة في ارتكاب الوقائع "ملك أحدهم".

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.

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