بعد يوتيوب youtube ونتفليكس netflix .. تيسلا تعيد الراديو لسياراتها بتكلفة إضافية

قدم نظام المعلومات والترفيه السابق في سيارات تيسلا موديل tesla model s و تيسلا موديل tesla model x ،ميزة الراديو، لكن تيسلا قررت الترقية إلى MCU2 و تخلصت منه .
وقيام تيسلا بالترقية إلى MCU2 أتاح الوصول إلى مزايا جديد مثل Tesla Theater لبث مجموعة من الفيديوهات الترفيهية من يوتيوب youtube ونتفليكس netflix وهولو وتويتش holo twitch، ومزايا Tesla Arcade و TeslaCam و Sentry Model.
وأعلنت تيسلا tesla أن راديو AM و FM و Sirius يعود بعد الترقية إلى MCU2 كخيار بتكلفة 500 دولار اي حوالي 8000 جنيه مصري كتكلفة إضافية.
اما تكلفة ترقية نظام معلومات وترفيه م تيسلا موديل tesla model s وتيسلا موديل tesla model x مع راديو تصل 3000 دولار اي حوالي 47.000 جنيه مصري وإلا تضطر إلى استخدام راديو إنترنت أو البث من تطبيقات الموسيقى.
الراديو في سيارات تيسلا قد لا يكون مطلبا ملحا خصوصا بعد توافر انظمة يوتيوب و نتفليكس لكنه وسيلة ترفيه في المواقع حيث لا تتواجد شبكة خلوية وعند وقوع الكوارث الطبيعية يقوم بدور نظام تنبيه فيعتبر دون جدوي في غير هذة الحاله .