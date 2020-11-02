بعد يوتيوب youtube ونتفليكس netflix .. تيسلا تعيد الراديو لسياراتها بتكلفة إضافية

تيسلا موديل tesla model s و تيسلا موديل tesla model x ،ميزة الراديو، لكن تيسلا MCU2 و تخلصت منه . قدم نظام المعلومات والترفيه السابق في سيارات ،ميزة الراديو، لكن تيسلا قررت الترقية إلىتخلصت منه .









وقيام تيسلا بالترقية إلى MCU2 أتاح الوصول إلى مزايا جديد مثل Tesla Theater لبث مجموعة من الفيديوهات الترفيهية من يوتيوب youtube و نتفليكس netflix و هولو وتويتش holo twitch ، ومزايا Tesla Arcade و TeslaCam و Sentry Model .





وأعلنت تيسلا tesla أن راديو AM و FM و Sirius يعود بعد الترقية إلى MCU2 كخيار بتكلفة 500 دولار اي حوالي 8000 جنيه مصري كتكلفة إضافية.





اما تكلفة ترقية نظام معلومات وترفيه م تيسلا موديل tesla model s و تيسلا موديل tesla model x مع راديو تصل 3000 دولار اي حوالي 47.000 جنيه مصري وإلا تضطر إلى استخدام راديو إنترنت أو البث من تطبيقات الموسيقى.



