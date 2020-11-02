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حوادث

بعد فيديو التنمر الجديد.. التحقيق مع طفل المرور و3 من زملائه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:32 م
طفل المرور
طفل المرور
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كتب – محمد صبري:

باشرت نيابة المعادى التحقيق مع الطفل المعروف إعلاميا بــ "طفل المرور" و3 من زملائه على خلفية تسجيل ونشر فيديو جديد يسيء لرجال مرور.


وعقب صدور قرار جديد من النيابة العامة بضبط الطفل و3 زملائه لاتهامهم ببث فيديو جديد فيه اساءة لرجال المرور ، تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض على "طفل المرور" و3 من أصدقائه بسبب فيديو تنمر جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته أجهزة الامن.


وفى وقت سابق أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور خلال بيان أصدره، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة.


وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

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