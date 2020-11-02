AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: تعاطي النيابة العامة مع أزمة طفل المرور رسالة إيجابية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:50 م
طفل المرور
طفل المرور
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن التعاطي من النيابة العامة مع أزمة طفل المرور، تحمل العديد من الرسائل الإيجابية فى رفض جميع صور الخروج عن القانون مهما كان أحد عناصر وأطراف الإشكالية القائمة.

كان ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، مؤكدًا أن التعاطي نموذجي بالفصل بين الفعل الإجرامي الذي قام به الطفل، وصفة والده في الهيئة القضائية، حيث إنه رغم إخلاء سبيله أمس وتصرفه بشكل سلبي وتنمره علي المواطنين، تم القبض والتحفظ عليه مرة أخري مما يؤكد تطبيق دولة القانون واحترامه.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن التدليل غير المنضبط وغير السوي، قد يكون سبب فى ظهور مثل هذه الحالات وكارثة، وهو أمر يجب أن تنتبه له الأسرة المصرية، مشيرا إلي أنه من واقع تحقيقات النيابة فى هذه الواقعة كشفت من الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، وهو أمر لابد أن يكون درس للجميع.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور، بزهراء المعادي، "طفل المرور"، بتهمة التنمر على رجل شرطة و3 من أصدقائه؛ بعد ظهور فيديو جديد يتنمرون ويلفظون ألفاظا خادشة للحياء، بعد إطلاق سراحه أمس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا فعلت هدير الهادي فتاة الـ تيك توك أثناء محاكمتها بعد علمها بوفاة والدها؟.. تفاصيل

بعد وفاة رضيع من الجوع.. تحرك عاجل من النواب لتشديد عقوبة الإهمال بقانون الطفل

النواب يكشر عن أنيابه بسبب واقعة موت رضيع من الجوع بعد صراع 9 أيام.. نواب يطالبون بتوقيع أقصى عقوبة على والديه.. وتشديد عقوبات الإهمال بقانون الطفل

الطفل اعتذر لفرد الشرطة.. تفاصيل تحقيقات النيابة في الواقعة تكشف عن مفاجأة

أحمد موسى عن طفل المرور: عيل مش متربي خرج وطلع لسانه للمجتمع

شاهد.. أصدقاء الطفل المتعدي على أمين الشرطة يسبون رجال المرور

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف تفاصيل تمويل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش

وزير الرياضة: القانون فوق الجميع.. ولم نجمد التوقيعات في الزمالك

بسبب فيديو جديد.. القبض على "طفل المرور" و3 من أصدقائه "تفاصيل"

رئيس الوزراء يشدد على تغريم من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل والمصالح والمولات

وزير الرياضة: مبنخافش من حد .. والقرارات الحاسمة فى وقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فستان ليلى علوي .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون هاني البحيري

بعد رفض أصالة الزواج من جديد .. طبيب يكشف سر هروب المطلقات من الارتباط

هجوم وغرور.. نجوم مسلسل 100 وش يقعون في الفخ