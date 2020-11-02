نائب: تعاطي النيابة العامة مع أزمة طفل المرور رسالة إيجابية

قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن التعاطي من النيابة العامة مع أزمة طفل المرور، تحمل العديد من الرسائل الإيجابية فى رفض جميع صور الخروج عن القانون مهما كان أحد عناصر وأطراف الإشكالية القائمة.





كان ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، مؤكدًا أن التعاطي نموذجي بالفصل بين الفعل الإجرامي الذي قام به الطفل، وصفة والده في الهيئة القضائية، حيث إنه رغم إخلاء سبيله أمس وتصرفه بشكل سلبي وتنمره علي المواطنين، تم القبض والتحفظ عليه مرة أخري مما يؤكد تطبيق دولة القانون واحترامه.





ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن التدليل غير المنضبط وغير السوي، قد يكون سبب فى ظهور مثل هذه الحالات وكارثة، وهو أمر يجب أن تنتبه له الأسرة المصرية، مشيرا إلي أنه من واقع تحقيقات النيابة فى هذه الواقعة كشفت من الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، وهو أمر لابد أن يكون درس للجميع.





وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور، بزهراء المعادي، "طفل المرور"، بتهمة التنمر على رجل شرطة و3 من أصدقائه؛ بعد ظهور فيديو جديد يتنمرون ويلفظون ألفاظا خادشة للحياء، بعد إطلاق سراحه أمس.



