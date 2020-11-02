رئيس وزراء إيطاليا: القطاع الطبي لن يتحمل الوضع الوبائي خلال شهر

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الاثنين، إن القطاع الطبي في بلاده لن يتحمل الوضع الوبائي خلال شهر، مع تزايد معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.





وأمس، الأحد، سجّلت إيطاليا أقل من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا، بعد يومين شهدا حصيلة إصابات قياسية، بلغت ذروتها أول أمس السبت، بتسجيل 31 ألفًا و756 حالة إصابة في يومٍ واحدٍ.





وتحتل إيطاليا حاليًا المرتبة الثالثة عشر في قائمة أكثر بلدان العالم وباءً بفيروس كورونا، وتأتي خلف جنوب أفريقيا وأمام إيران.





وإيطاليا هي خامس أكثر بلدان أوروبا وباءً بفيروس كورونا، خلف روسيا، فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، على الترتيب.



