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أخبار العالم

تصرفات تركيا في المتوسط.. فحوى رسالة من بومبيو إلى نظيره اليوناني

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:02 م
فحوى رسالة من بومبيو
فحوى رسالة من بومبيو إلى نظيره اليوناني
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دعاء أبوهشيمة
انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، تصرفات تركيا أحادية الجانب بينما وصف اليونان بأنها "ركيزة الاستقرار في المنطقة" في رسالة إلى نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

ووفقا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، قال بومبيو، في رسالته التي جاءت ردًا على رسالة أرسلها وزير الخارجية اليوناني مؤخرًا : "نكرر الاعتراضات الأمريكية على استكشاف تركيا المستمر للطاقة في المناطق التي تحتفظ فيها اليونان بالحق في توسيع مياهها الإقليمية من 6 إلى 12 ميلا بحريا.

وتابع بومبيو: "هذه الإجراءات الأحادية لا تؤدي إلا إلى زيادة التوترات في المنطقة"، مضيفا: "إن الإكراه والتهديد والترهيب والنشاط العسكري لن يحل التوترات في شرق البحر المتوسط".

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بالتزام اليونان بحل الخلافات الثنائية من خلال الحوار ووفقًا للقانون الدولي، مشيدا أيضا بالتزام أثينا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة "لتجنب وقوع حادث أو حدث آخر في البحر يمكن أن يؤدي إلى صراع بين حلفاء الناتو".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة واليونان تشتركان في رؤية شرق البحر الأبيض المتوسط ​​"كمنطقة مسالمة ومزدهرة تتميز بالتعاون واحترام القانون الدولي".

واختتم حديثه قائلًا: "لقد حثثنا وسوف نستمر في حث تركيا حليفتنا في الناتو على إنهاء استفزازاتها المحسوبة والبدء فورا في محادثات استكشافية مع اليونان".

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