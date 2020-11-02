AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: عودة الحركة المرورية على طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:08 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عن عودة الحركة المرورية على طريق الزعفرانة - رأس غارب، وطريق رأس غارب - الغردقة عقب إغلاقهما بسبب الطقس السيئ. 

وأهابت الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم. 

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ. 

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب السيول.. إغلاق طريق رأس غارب - الغردقة.. والمرور توجه نصائح للقيادة الآمنة

الداخلية: إغلاق طريق رأس غارب - الشيخ فضل بسبب السيول

الداخلية: عودة الحركة المرورية على 4 طرق في الصعيد

بسبب السيول.. إغلاق طريق رأس غارب تجاه الشيخ فضل

اغلاق طريق المنيا - رأس غارب بسبب الأمطار الغزيرة

الداخلية تقدم نصائح لقائدي السيارات بسبب السيول

ترشيحاتنا

بعد تحذيرات الحكومة| هذه هي القرارات الصعبة المتوقعة حال تزايد الإصابات بـ كورونا

الأهلي: سنذهب إلى أبعد مدى للدفاع عن محمود كهربا

بسبب السيول.. إلغاء حجوزات النقل الجماعي بالغردقة | شاهد

تعرف على «عبادة مهجورة» أفضل من الصدقة والصيام وصلاة التطوع

بإطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

مدبولي يبحث استعدادات مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تتويجها باللقب.. شاهد صور نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

بعد يوتيوب youtube ونتفليكس netflix .. تيسلا تعيد الراديو لسياراتها بتكلفة إضافية

أيهما أجمل ؟ ميس حمدان تتألق بإطلالتين على إنستجرام