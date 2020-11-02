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فن

آسر ياسين ينشر صورا من عطلته الصيفية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:12 م
أسر ياسين
أسر ياسين
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ميرنا محمود
نشر  الفنان آسر ياسين صورة  من عطلته الصيفية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق آسر ياسين علي الصورة  قائلا: Vacation mode is ON

و حازت الصورة علي اعجاب متابعيه و جاءت التعليقات كالاتي :
احلي آسر ، النجم المحترم ، تجنن 

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.


ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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