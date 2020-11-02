آسر ياسين ينشر صورا من عطلته الصيفية

نشر الفنان آسر ياسين صورة من عطلته الصيفية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق آسر ياسين علي الصورة قائلا: Vacation mode is ON

و حازت الصورة علي اعجاب متابعيه و جاءت التعليقات كالاتي :

احلي آسر ، النجم المحترم ، تجنن

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.









ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.