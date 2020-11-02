المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أهمية دور الجامعة العربية في متابعة الاستحقاقات الدستورية بمصر والدول العربية

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية في متابعة كافة الاستحقاقات الدستورية التي تجرى بمصر وكذلك بكافة الدول العربية من خلال بعثاتها التى تشكلها لهذا الشأن.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بمقر المجلس.





وأوضح فايق أن المجلس منذ إنشاءه عام 2004 وهو يتابع كافة الاستحقاقات الدستورية وكذلك يعمل على تأهيل المتابعين من منظمات المجتمع المدنى للقيام بدورهم فى متابعة الأنتخابات طبقاُ للمبادئ والمعايير المتعارف عليها.





وقام السفير خطابي بزيارة غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات بالمجلس واستمع إلى شرح تفصيلى من أعضاء الأمانة العامة وممثلى المجلس بالغرفة عن دورها فى متابعة العملية الآنتخابية وكذلك الغرف الفرعية بالمحافظات ومكتب الشكاوى.





وأشاد خطابي بالمجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتضطلع بدور هام في متابعة كافة الاستحقاقات الدستورية التى تجرى بمصر.







