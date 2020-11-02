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نائب محافظ الدقهلية عن الشباب: تجربة حقيقية أثبتت نجاح الدولة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:30 م
هيثم الشيخ، نائب
هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية
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فرح علاء الخولي
قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن دمج الشباب في القطاعات المختلفة في الدولة ينعكس على أداء العمل بشكل كبير، ولكن بشرط ان يكون هذا الشباب مؤهل بشكل فعلي لتولي كل المناصب، منوها ان كل التجارب السابقة لتمكين الشباب لم تكن حقيقية انما ما تقوم به الدولة الان هو تمكين حقيقي من اجل التنمية في مصر.

وتابع هيثم الشيخ، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة اعدت لتلك الخطة لتمكين الشباب من عام 2014، مشيرا الي ان البرنامج الرئاسي هو الدليل الاكبر على هذا التمكين وشاهدنا 3 مراحل مختلفة فيه، وتم تدريب الشباب فيه في مختلف المجالات، وتلتها تجربة تنسيقية شباب الاحزاب والتي اثبتت نجاحها في الحياة السياسية.

والجدير بالذكر انه زار وفد من البرنامج الرئاسي لشباب المحافظات الحدودية، عدد من المواقع الاثرية المفتوحة للزيارة في الاسكندرية الاثنين، شملت قلعة قايتباى، والمسرح الرومانى وعمود السوارى، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتفعيل البرامج والانشطة التثقيفية والترفيهية والتوعوية لأبناء المحافظات الحدودية والنائية.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، أن استقبال ومرافقة وفد البرنامج الرئاسى، يأتى في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهات اللواء احمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والمحافظات الحدودية، وفى إطار تنفيذ وزارة الشباب والرياضة فعاليات البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية تحت شعار «أهل مصر».

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