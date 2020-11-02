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محافظات

نائب محافظ القليوبية تتابع عددا من المشروعات الخدمية بشبين القناطر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:30 م
الدكتورة إيمان ريان
الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تابعت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم الاثنين أعمال تطوير بعض المشروعات الخدمية في شبين القناطر منها أعمال الدهانات وتغطية المصرف ومبنى الشئون الاجتماعية بقريه الأحراز وكوبري المنشأة بكفر شبين.


وتابعت ريان رئيس المدينه مقر اللجنة العامة للفرز ومقرها مدرسة الشهيد المستشار محمد مروان بالمدينة وشددت على استكمال التجهيزات على أكمل وجه.

كما جرى متابعة رفع الباعة الجائلين والإشغالات من على قضبان السكة الحديد بحضور إدارة الإشغالات وشرطة المرافق.

وكان الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية قد تفقد، المدافن الصحية بالمحافظة، وتابع أعمال تطوير شارع شركات البترول بمسطرد.

وتأتى الجولة في ضوء توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز والمدن والأحياء.

وتفقد نائب المحافظ مشروع المعالجة والتخلص الأمن للمخلفات البلدية الصلبة (المدفن المحكوم بالعبور) والذي يشتمل على مجموعة من الأخوار الطبيعية على مسطح حوالي 15 فدان بالإضافة إلى خلية دفن على مسطح حوالي 8 أفدنة بمدينة العبور، كما تفقد المدفن الصحي بعرب العليقات بالخانكة لمتابعة انتظام سير العمل وتطبيق الاشتراطات البيئية والوقائية.

كما تفقد نائب المحافظ ومدير إدارة البيئة بالمحافظة محرقة النفايات الخطرة التابعة لمديرية الصحة والتي تعمل لخدمة جميع مستشفيات المحافظة بكامل طاقتها الاستيعابية (9 محارق).

واختتم الدكتور حماد جولته بتفقد سير العمل بشارع شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، كما تابع أعمال رصف طريق عزبة أفندينا ضمن تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول.

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