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أخبار البلد

دورة لحقوق الإنسان بأسيوط لنشر قيم التسامح وقبول الآخر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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امانى نوار
افتتح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط الدورتين التدربيتين التي ينفذهما المجلس بالتعاون مع الوزارة ضمن برنامج توعوى يقدم فيه المجلس الدعم الفني والذي يأتي ذلك ضمن برنامج توعوى يهدف لنشر قيم التسامح وقبول الآخر، وعدم التمييز والتعريف بمبادئ المواطنة والحقوق والحريات بالدستور.

يعد البرنامج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمه" بقرى محافظة أسيوط والتى تعد جزءا هاما من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ويستفيد من التدريب كذلك المكلفات بالخدمة العامة.

يشارك فى التدريب خمسون فتاة وثلاثة شباب، وسوف يتم تنفيذ المرحلة المقبلة بمحافظة مرسى مطروح ، ويحرص المجلس على نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان ضمن استراتيجية تركز على التعاون مع الجهات الحكومية وإدارات حقوق الإنسان ، ويراعى فى تنفيذ التدريب الإجراءات الاحترازية.

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