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محافظات

إعادة فتح طريق «القصير - قفط» بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح بسبب السيول

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:45 م
إعادة فتح طريق القصير
إعادة فتح طريق القصير / قفط
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إبراهيم جادالله

قرر محافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفى، إعادة فتح طريق "القصير - قفط" في الاتجاهين، حيث يبدأ سير سيارات النقل الثقيل ثم السيارات الملاكى، وذلك فور الانتهاء من أعمال الإصلاح للطريق؛ نتيجة تضرره عقب سقوط أمطار غزيرة أمس، الأحد .


وكلف محافظ البحر الأحمر، على الفور، بالبدء في إصلاح الطرق التي تأثرت بالأمطار مما أدى إلى إغلاقها؛ حفاظًا على سلامة المسافرين .


كما سيتم فتح طرق سفاجا - سوهاج ، ورأس غارب - الشيخ فضل، بعد الانتهاء من الإصلاحات، كما أفاد مركز عمليات المحافظة بأنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على جنوب محافظة البحر الأحمر.


وكانت هيئة الطرق أتمت استعادة كفاءة طريق «القصير / قفط» بعد أن تضرر من مياه السيول، ما أدى إلى غلق عدد من الطرق جزئيًا لحين إزالة الإطماءات ووتوقف سقوط المياه وجارٍ إصلاحها، وإزالة الإطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق.


كما أُغلق طريق رأس غارب / الشيخ فضل جزئيًا، وطريق رأس غارب / الغردقة لحدوث سيول عند الكيلومتر 60، وتوجد معدات خاصة بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه، وطريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا ( قبل نفق سنور) مع 3 طرق حدث بها بعض التلفيات وجارٍ صيانتها واستعادة كفاءتها وجارٍ تحويل حركة المرور على المناطق المتأثرة،  وهي طريق طور سيناء / مفارق فيران (جارٍ إزالة آثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)، وطريق كاترين / مفارق فيران  ( المسافة من كاترين حتى الطرفة ) (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)، وتقاطع وادي وتير مع طريق دهب / نويبع حيث تم دفع معدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الإطماءات.


وأهابت الهيئة العامة للطرق والكباري، المواطنين الذين يستخدمون تلك الطرق، اتخاذ أعلى إجراءات اليقظة والحذر، كما نصحت بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل وإعلان ذلك، مؤكدة تواجد مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء، وأنها جاهزة للتدخل فورًا.


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