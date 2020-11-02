حكم نهائي يلزم بفتح فصول كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنيا

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة " تعليم " ، حكم أول درجة الصادر عام ٢٠١٧ المتضمن وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم (229) عام ٢٠١٦ البند عاشرًا بالموافقة على فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا- محافظة المنيا على أن تتولى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة الإشراف المالى والإدارى ، ورفضت المحكمة الطعن المقام من رئيس جامعة الأزهر لإلغاء الحكم .





أقام الدعوى مفوض عن الجمعية الخيرية لرعاية جامعة الأزهر بالبهنسا ، وذكر أن الجمعية الخيرية لرعاية الأزهر المفوض عنها تم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعى بغرض بناء فرع جامعة الأزهر بالبهنسا بالجهود الذاتية ، وقامت الجمعية بجمع الملايين من أموال الزكاة لهذه الغرض بناء على فتوى دار الإفتاء وذلك نظرًا لوجود (84000) طالب فى محافظة المنيا موزعين على 400 معهد أزهرى عام 2009 وهو ما وافق معه المجلس الأعلى للأزهر عام ٢٠١٦ بالقرار (229) البند عاشرًا على فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا- محافظة المنيا .





وأضاف وتنفيذا لذلك وبتكليف من رئيس جامعة الأزهر قام وفد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الدراسات العربية والإسلامية بنين بالقاهرة عام ٢٠١٦ بمعاينة فرع جامعة الأزهر بالبهنسا، وأوصت فى تقريرها ببدء الدراسة ابتداء من الفصل الدراسى الثانى2016/2017م إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بجلسة المجلس الأعلى للأزهر رقم (230) عام ٢٠١٦ بعدم الموافقة على افتتاح فرع جامعة الأزهر بالبهنسا بسبب ما تقدم به نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط خلال الجلسة من مبررات غير صحيحة.





واستجابت الجمعية ، لكل متطلبات الأزهر وتكلف ذلك قرابة نصف مليار جنيه المتمثلة فى الإنشاءات والمبانى- والمرافق ومستلزمات فرع الجامعة بالبهنسا وأيضًا أموال الزكاة التى جمعت لهذا الغرض بخلاف الأصول التى خصصت فإنه سيتم إهدارها ، لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه ، خاصة أن تلك المبانى والإنشاءات قد مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم استخدامها مما يعرضها للهلاك وتركها دون صيانة مما يعرضها للتلف والسرقة، كما أضاعت فرص هامة على طلاب محافظة المنيا والفيوم وبنى سويف والوادى الجديد فى الالتحاق بهذا الفرع لذلك أقام دعواه والتى صدر بها حكم بالغاء قرار الوقف ، وطعن الأزهر علي هذا الوقف .





وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه وفقًا لما استقر لدى أهل العلم والاختصاص فى موضوع الدعوى، فقد وقر فى ضمير المحكمة يقينًا وبما لا يدع مجالًا للشك ، أن المقر المقترح لافتتاح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا محافظة المنيا، قد استوفى شرائط ميلاده كمؤسسة تعليمية واعدة ، تنضوى تحت لواء الأزهر الشريف، وذلك من حيث المساحة والموقع والطبيعة، وأن الجهد التطوعى وبمشاركة فاعلة واعدة من سائر مؤسسات الدولة، قد توفرت له كافة موجبات تشغيله من طرق مرصوفة ومبان جاهزة التشطيبات ، ووسائل مواصلات ، ومياه شرب نظيفة ، بما يرشحها أن تكون واسطة عقد ودرة تاج فروع جامعة الأزهر فى صعيد مصر .





واعتبرتها المحكمة خدمة لما يربو على أربع وثمانين ألف طالب وطالبة موزعين على 400 معهد أزهرى، مما يسهم فى صون كبد المصلحة العامة، ويصب قولًا واحدًا فى بوتقة ترسيخ رسالة الأزهر الشريف كقيمة وقامة ومنارة لنشر قيم وتعاليم الإسلام السمحة.





واستقر فى ضمير المحكمة ، أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لتبرير مسلكها السلبى بالامتناع عن استكمال إجراءات فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا محافظة المنيا قد جاء على غير سند من واقع ّأو قانون، وجاءت واقعات الدعوى مناقضة له تأسيسًا علي أن ما جاء بالبند العاشر من قرار المجلس الأعلى للأزهر عام ٢٠١٦ ، والمتعلق بالموافقة على فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسامحافظة المنيا على أن تتولى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة مهمة الإشراف المالى والإدارى عليها- إنما يقع فى مرمى اختصاصاته المنوطة به قانونًا، بحسبان المشرع قد أوكل إليه سلطة اقتراح إنشاء الكليات- ومن باب أولى اقتراح فتح فصول لكليات قائمة بالفعل، إعمالًا للقاعدة الأصولية التى تذهب إلى أن من يملك الكل يملك الجزء- وذلك شريطة أن تعتمد من شيخ الأزهر، وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها.

ورأت المحكمة ، أنه لا وجه ولا منطق لما أثارته جامعة الأزهر من صدور قرار من المجلس الأعلى للأزهر بعدم افتتاح كليات أو فروع للجامعة إلا فى عواصم المدن الرئيسه- فى حين أن البهنسا مجرد قرية تابعة لمركز بنى مزار- وذلك مردود عليه بأن طلبات المدعى بصفته بالدعوى لا تتعلق البته بافتتاح فرعًا لجامعة الأزهر بالبهنسا، أو افتتاح كلية مستقلة تابعة لجامعة الأزهر بالبهنسا، وإنما تقف تلك الطلبات عند حدود فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا محافظة المنيا ، على أن تتولى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة مهمة الإشراف المالىوالإدارى عليها، وتطبق عليها اللائحة الداخلية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة .





كما أن قرارات محافظة المنيا المتعاقبة ، والتى تحفل بها أوراق الدعوى من تخصيص أرض لموقع فرع جامعة الأزهر بالبهنسا ، وإمدادها بالمرافق من مياه وكهرباء وشبكات طرق وصرف صحى، إنما جاءت جميعها تأسيسًا على مكاتبات رسمية من قبل جامعة الأزهر، وأمينها العام، ولجنة التخطيط والتوسعات بها ، وكانت جميعها جد واضحة فى إعطاء الضوء الأخضر للمحافظة والجمعية الخيرية لرعاية جامعة الأزهر بالبهنسا، وغيرها من مؤسسات الدولة، للسير قدمًا فى تشييد الإنشاءات وقبول التبرعات من الأفراد والهيئات ، والذى توج بوضع حجر الأساس لفرع جامعة الأزهر بالبهنسا عام ٢٠١٢ تحت رعاية شيخ الأزهر، وبحضور رئيس جامعة الأزهر نائبًا عنه، وبحضور ورعاية محافظ المنيا.





ومن ثم وجب القضاء بإلغاء قرار المجلس الأعلى للأزهر السلبى بالامتناع عن استكمال إجراءات فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا محافظة المنيا .





وتناولت المحكمة القول بعدم وضوح هوية مالكى المكان المستهدف لإقامة فرع الجامعة مستقبلًا، وما هو المخطط لها مستقبلًا، وقد نفاجئ بوقوعها فى مخطط منطقة صناعية أو خلافه فهذا قول عار من الصحة، ذلك أنه قد صدر قرار محافظة المنيا رقم 1639لسنة2010 متضمنًا فى مادته الأولى تخصيص مساحة خمس مائة فدان لإقامة كليات ومعاهد جامعة الأزهر- ناحية البهنسا بمدخل بنى مزار الغربى عند الكيلو 84 شمال المنيا، أرض أملاك الدولة، لصالح الأزهر الشريف.



