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رياضة

تحرك جديد من الأهلى ضد منتخب مصر بعد إعلان القائمة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
يدرس مسئولو الأهلي تأجيل إرسال لاعبيه الدوليين إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يأتي استعدادا لخوض مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا.

ويسود اتجاه داخل الأهلي لتأجيل إرسال لاعبيه حتي موعد الأجندة الدولية المحدد لها يوم ٩ نوفمبر الجاري وفقا للوائح الاتحاد الدولي في هذا الشأن بدلا من إرسال اللاعبين بعد غد والتواجد في المعسكر المفتوح. 

ويخشي مسئولو الأهلي إرسال اللاعبين بعد غد والتواجد في المعسكر المفتوح الأمر الذي قد يعرضهم للإجهاد العضلي ومن ثم يدرس الأهلي تأجيل إرسال لاعبيه الدوليين إلي يوم ٩ نوفمبر.

يذكر أن المنتخب الوطني استدعي ٦ لاعبين من الأهلي لمعسكر مباراتي توجو وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

تقدمت إدارة الأهلي صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى كلٍّ من: المستشار سيد البنداري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطالب في الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في حق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء احتفالية تسليم درع الدوري، عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة.


وأرفق الأهلي في شكواه مجموعة من الأسطوانات المدمجة للواقعة التي توضح قيام محمد فضل بالتجاوز في حق كهربا والاعتداء عليه باليد وباللفظ في مشهد أدانه الجميع.. كما يستند الأهلي في شكواه إلى العديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة؛ للحفاظ على حق اللاعب والدفاع عن حقوق النادي المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.


وكان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا قد تقدم بمذكرة إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، يطلب فيها شكوى محمد فضل إلى اتحاد كرة القدم، ولجنة الانضباط بعد التعدي عليه، في مشهد تابعه الملايين عبر شاشات التليفزيون.


وقام عبد الحفيظ برفع الأمر لإدارة النادي التي تضامنت مع اللاعب في شكواه، واتخذت الإجراءات السابق الإشارة إليها، بل وأعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات أخرى للحفاظ على حق «كهربا» بعدما تأكدت من خلال الفيديوهات أن اللاعب لم يخطئ، ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل، وأن الأخير هو من تجاوز وبادر بالاعتداء على مرأى ومسمع من الجميع.

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