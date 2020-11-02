اللجنة الأولمبية تكشف عن النادي رقم 74 الذي يحق له التصويت في عمومية الجبلاية

أفادت اللجنة الأولمبية، بأن النادي رقم 74 في القائمة هو نادي عثماثون بالغربية، ولم يدرج نتيجة خطأ مطبعي.





وفور انتهاء الموسم الكروي 2019- 2020 الذي يحتسب بختام مسابقة الدوري الممتاز تم تصنيف الأندية التي يحق لها مشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد.







وجرى اعتماده من اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون، وجاء على النحو التالي:





