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رياضة

اللجنة الأولمبية تكشف عن النادي رقم 74 الذي يحق له التصويت في عمومية الجبلاية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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يسري غازي
أفادت اللجنة الأولمبية، بأن النادي رقم 74 في القائمة هو نادي عثماثون بالغربية، ولم يدرج نتيجة خطأ مطبعي.

وفور انتهاء الموسم الكروي 2019- 2020 الذي يحتسب بختام مسابقة الدوري الممتاز تم تصنيف الأندية التي يحق لها مشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد.

وجرى اعتماده من اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون، وجاء على النحو التالي:

النادي الأهلي، نادي الزمالك ، نادي المقاولون العرب ، نادي إنبي، الاتحاد السكندري، سموحة، الإنتاج الحربي، بيراميدز إف سي، الإسماعيلي، المصري، مصر المقاصة، الجونة، إف سي مصر، حرس الحدود، البنك الأهلي، أسوان، الألومنيوم، طلائع الجيش، بترول أسيوط، طنطا، سوهاج.

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