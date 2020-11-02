AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى عن نجل القاضي: مفيش حد فوق القانون.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة الطفل المعتدي على رجل المرور، قائلا:" مفيش حاجة في البلد اسمها ابن فلان أو علان إحنا دولة قانون ومفيش حد فوق القانون".


وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" النيابة العامة تبحث في قضية الطفل المعتدي، قائلا:" التنمر والشتائم تسببت في القبض على طفل المرور نجل القاضي مرة أخرى".


وأردف:" الطفل قام مع زملائه ببث فيديو بالأمس، مصرحًا احنا محدش بيحبسنا في فيديو مليء بالألفاظ السوقية".


وأكمل موسى:" نحترم كل قضاة مصر الأجلاء ولا يمكن التشكيك فيهم بسبب واقعة فردية، مردفا:" فيه ناس ليها مصلحة في هدم القضاء".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء أزمة واقعة التنمر ضد معاق بقنا بمحضر صلح وتعهد بعدم التعرض

مفيش تربية.. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تهاجم الطفل المعتدي على فرد شرطة

أخبار التوك شو: وزير التعليم العالي: اخترنا شخصيات أكاديمية وعلمية ورجال أعمال لمجالس أمناء الجامعات الأهلية.. أحمد موسى عن زلزال إزمير: أردوغان رمى الأتراك في الشارع

أحمد موسى عن طفل المرور: عيل مش متربي خرج وطلع لسانه للمجتمع

لميس الحديدي تعلق على واقعة الطفل الذي أهان فرد شرطة المرور

الباز لـ والد الطفل المعتدى على فرد شرطة: أنت بتدلع ابنك دلعه فى بيتك

ترشيحاتنا

بعد استبعاده من المنتخب.. تفاصيل مخطط محمد فضل للانتقام من كهربا

بحضور أحمد السقا وشريف رمزي.. 10 صور جديدة من عقد قران درة وهاني سعد

بسيطة وناعمة .. تفاصيل إطلالة درة في عقد قرانها على هاني سعد

النيابة العامة تأمر بإيداع طفل المرور بإحدى دور الرعاية وحبس أصدقائه الـ 4

حازم إمام عن أزمة كهربا وفضل: الاتنين غلطانين

السيسي يتابع مخطط التطوير العمراني لعواصم المحافظات وحصر الأراضي غير المستغلة

AdvertisementS

الحكومة: مواعيد جديدة لغلق المحلات العامة والمنشآت السياحية والورش

5 قرارات مهمة من الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء بأبطال أفريقيا

بعد تحذيرات الحكومة| هذه هي القرارات الصعبة المتوقعة حال تزايد الإصابات بـ كورونا

إيداع نجل القاضي فى واقعة التعدى على رجل المرور بمؤسسة الأحداث وحبس 4 متهمين

الحكومة توجه رسالة تحذير لأصحاب المحال التجارية والمولات.. فيديو

بالأسماء .. 14 لاعبا من الأهلى والزمالك فى قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

السيسي يتابع مخطط التطوير العمراني لعواصم المحافظات وحصر الأراضي غير المستغلة

بسبب فستان ليلى علوي .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون هاني البحيري

السيسي والمستشارة الألمانية يبحثان آخر تطورات القضية الليبية

كعب داير.. القصة كاملة لـ "طفل المرور" و فيديو التنمر الجديد

وزير الخارجية يعلق على تصريح ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة

هتك عرضها بالقوة.. تأجيل محاكمة متهمين في قضية منة عبد العزيز لـ 10 نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور خطيرة تكشف ما يحدث عند شد السيفون دون غلق غطاء المرحاض

يدمرها .. دراسة: فيروس كورونا يمنع تكوين هذه الخلايا في الجسم

حفل زفاف نجل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .. صور