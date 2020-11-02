أحمد موسى عن نجل القاضي: مفيش حد فوق القانون.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة الطفل المعتدي على رجل المرور، قائلا:" مفيش حاجة في البلد اسمها ابن فلان أو علان إحنا دولة قانون ومفيش حد فوق القانون".









وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" النيابة العامة تبحث في قضية الطفل المعتدي، قائلا:" التنمر والشتائم تسببت في القبض على طفل المرور نجل القاضي مرة أخرى".









وأردف:" الطفل قام مع زملائه ببث فيديو بالأمس، مصرحًا احنا محدش بيحبسنا في فيديو مليء بالألفاظ السوقية".









وأكمل موسى:" نحترم كل قضاة مصر الأجلاء ولا يمكن التشكيك فيهم بسبب واقعة فردية، مردفا:" فيه ناس ليها مصلحة في هدم القضاء".



