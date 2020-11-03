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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-11-2020

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الثلاثاء
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علياء فوزى
يقدم بنك التنمية الصناعية أفضل سعر لتبيع له الدولار 15.67 جنيه للشراء.

ويقدم بنك الأهلى اليونانى بمصر أفضل سعر لتشترى منه الدولار 15.74 جنيه للبيع.

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .
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 وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ، عودة ، المصرف العربى الدولى،التنمية الصناعية، الكويت الوطنى NBK )نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول ،المصرى لتنمية الصادرات ، قناة السويس ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، الأهلى الكويتى بيريوس، التعمير و الاسكان ، المصرف المتحد، ، بلوم،الاسكندرية ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، العربى الافريقى الدولى ،مصر ، الاهلى )15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلى اليونانى بمصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

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