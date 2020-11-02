بتهمة الاحتيال الإلكتروني .. محكمة أمريكية توقع عقوبة قصوى على متهم روسي

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن أن القاضي القاضي الفيدرالي تي إس الياس حكم على المواطن الروسي ألكسندر بروفكو بالسجن ثماني سنوات لاتهامه بتنفيذ مخطط للاحتيال الإلكتروني.





وحُكم على المواطن الروسي بالسجن لمدة ثماني سنوات في الولايات المتحدة، وفقا لبيان وزارة العدل الامريكية اليوم الاثنين والذي تناقلته وسائل الاعلام لدوره في تنفيذ مخطط متطور لسرقة ونقل معلومات شخصية ومالية حساسة ضمن جريمة سرية عبر الإنترنت نتج عنها خسارة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، حسب البيان





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وذكرت وزارة العدل إن بروفكو، الذي كان يحمل جنسية جمهورية التشيك، أقر بالذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي وعبر الإنترنت في فبراير من العام الجاري.



