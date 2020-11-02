بتهمة الاحتيال الإلكتروني .. محكمة أمريكية توقع عقوبة قصوى على متهم روسي

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن أن القاضي القاضي الفيدرالي تي إس الياس حكم على المواطن الروسي ألكسندر بروفكو بالسجن ثماني سنوات لاتهامه بتنفيذ مخطط للاحتيال الإلكتروني.
وحُكم على المواطن الروسي بالسجن لمدة ثماني سنوات في الولايات المتحدة، وفقا لبيان وزارة العدل الامريكية اليوم الاثنين والذي تناقلته وسائل الاعلام لدوره في تنفيذ مخطط متطور لسرقة ونقل معلومات شخصية ومالية حساسة ضمن جريمة سرية عبر الإنترنت نتج عنها خسارة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، حسب البيان
وذكرت وزارة العدل إن بروفكو، الذي كان يحمل جنسية جمهورية التشيك، أقر بالذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي وعبر الإنترنت في فبراير من العام الجاري.
وأشار الادعاء إلى أن بروفكو كان عضوا في عدد من المنتديات الخاصة للمتسللين الناطقين بالروسية وكان يفعل ذلك لأكثر من 10 سنوات.
واضافت وزارة العدل الامريكية: "تُظهر هذه الملاحقة القضائية والحكم الصادر التزام الوزارة بالعمل مع نظرائنا الدوليين وعلى مستوى الولايات المتحدة لتقديم مجرمي الإنترنت إلى العدالة بغض النظر عن مكان وجودهم".
ووفقًا لوثائق المحكمة، قام المتهم الروسي بالاتجار بأكثر من 200000 جهاز حاسب آلي للوصول غير مصرح به لعدد من المواقع المهمة، والوصول الى معلومات التعريف الشخصية أو تفاصيل حسابات مالية.