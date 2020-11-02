AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بتهمة الاحتيال الإلكتروني .. محكمة أمريكية توقع عقوبة قصوى على متهم روسي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:35 م
سجن أمريكي
سجن أمريكي
Advertisements
على صالح
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن أن القاضي القاضي الفيدرالي تي إس الياس حكم على المواطن الروسي ألكسندر بروفكو بالسجن ثماني سنوات لاتهامه بتنفيذ مخطط للاحتيال الإلكتروني.

وحُكم على المواطن الروسي بالسجن لمدة ثماني سنوات في الولايات المتحدة، وفقا لبيان وزارة العدل الامريكية اليوم الاثنين والذي تناقلته وسائل الاعلام لدوره في تنفيذ مخطط متطور لسرقة ونقل معلومات شخصية ومالية حساسة ضمن جريمة سرية عبر الإنترنت نتج عنها خسارة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، حسب البيان


وذكرت وزارة العدل إن بروفكو، الذي كان يحمل جنسية جمهورية التشيك، أقر بالذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي وعبر الإنترنت في فبراير من العام الجاري.

وأشار الادعاء إلى أن بروفكو كان عضوا في عدد من المنتديات الخاصة للمتسللين الناطقين بالروسية وكان يفعل ذلك لأكثر من 10 سنوات.

واضافت وزارة العدل الامريكية: "تُظهر هذه الملاحقة القضائية والحكم الصادر التزام الوزارة بالعمل مع نظرائنا الدوليين وعلى مستوى الولايات المتحدة لتقديم مجرمي الإنترنت إلى العدالة بغض النظر عن مكان وجودهم".

ووفقًا لوثائق المحكمة، قام المتهم الروسي بالاتجار بأكثر من 200000 جهاز حاسب آلي للوصول غير مصرح به لعدد من المواقع المهمة، والوصول الى معلومات التعريف الشخصية أو تفاصيل حسابات مالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محامي ترامب متهم بالتآمر للاحتيال على المستثمرين بـ شركة وهمية

التفاصيل الكاملة لفضيحة فساد جو بايدن ونجله هانتر.. صفقات تجارية مشبوهة واستغلال نفوذ.. ورسائل مسربة تكشف علاقات المرشح الديمقراطي برجل أعمال أوكراني متهم بالاحتيال

أمريكا: إيران وروسيا تتدخلان في الانتخابات الرئاسية

محاولة لتقويض الثقة.. إيران ترد على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الكرملين ينفي الاتهامات بتدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية

اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا

ترشيحاتنا

بعد عقد قرانه على درة| معلومات لا تعرفها عن رجل الأعمال هاني سعد

السيسي يتابع مخطط التطوير العمراني لعواصم المحافظات وحصر الأراضي غير المستغلة

وزير الرياضة: مبنخافش من حد .. والقرارات الحاسمة فى وقتها

أحمد موسى منفعلا بسبب فيديو جديد لـ نجل القاضي: والله ما شاف تربية

والدة المذيع أحمد يونس في غيبوبة تامة.. تفاصيل

إيداع نجل القاضي فى واقعة التعدى على رجل المرور بمؤسسة الأحداث وحبس 4 متهمين

AdvertisementS

الحكومة: مواعيد جديدة لغلق المحلات العامة والمنشآت السياحية والورش

5 قرارات مهمة من الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء بأبطال أفريقيا

بعد تحذيرات الحكومة| هذه هي القرارات الصعبة المتوقعة حال تزايد الإصابات بـ كورونا

إيداع نجل القاضي فى واقعة التعدى على رجل المرور بمؤسسة الأحداث وحبس 4 متهمين

الحكومة توجه رسالة تحذير لأصحاب المحال التجارية والمولات.. فيديو

بالأسماء .. 14 لاعبا من الأهلى والزمالك فى قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

السيسي يتابع مخطط التطوير العمراني لعواصم المحافظات وحصر الأراضي غير المستغلة

بسبب فستان ليلى علوي .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون هاني البحيري

السيسي والمستشارة الألمانية يبحثان آخر تطورات القضية الليبية

كعب داير.. القصة كاملة لـ "طفل المرور" و فيديو التنمر الجديد

وزير الخارجية يعلق على تصريح ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة

هتك عرضها بالقوة.. تأجيل محاكمة متهمين في قضية منة عبد العزيز لـ 10 نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور خطيرة تكشف ما يحدث عند شد السيفون دون غلق غطاء المرحاض

يدمرها .. دراسة: فيروس كورونا يمنع تكوين هذه الخلايا في الجسم

حفل زفاف نجل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .. صور