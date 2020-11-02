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ديني

ردد هذا الذكر لتكون منهم .. رمضان عبد المعز: هؤلاء مرحومون من العذاب إكراما للنبي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:41 م
ردد هذا الذكر لتكن
ردد هذا الذكر لتكن منهم.. رمضان عبد المعز:هؤلاء مرحمون
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أمل فوزي
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن حرص المؤمن على الاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم شيء جميل، مستنكرًا مزاعم  البعض حبه -صلى الله عليه وسلم- رغم عدم معرفة شيء عنه.

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وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الله سبحانه وتعالى منّ على هذه الأمة بأمانين هما النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- والاستغفار، مستشهدًا بقول الله تعالى:  «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» الآية 33 من سورة الأتفال.

وأضاف أن  السيدة خديجة  رضي الله تعالى عنها- زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنجبت منه أربع بنات، وهن: «زينب، رقية، أم كلثوم وفاطمة، فضلًاعن ولدين، وهما: القاسم وعبدالله».

وفي حلقة سابقة كان قد أكد رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن أحب وأقرب الناس مجلسًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقًا، وهؤلاء سيكون كتفهم إلى كتف النبى -صلى الله عليه وسلم-  يوم القيامة، ويشربون من يده الشريفة".

وأشار إلى أن الأمم والشعوب والمجتمعات ينهضون بالأخلاق، وذهاب الأخلاق تجعل الإنسان ميت. تتبع زلات الناس وكشف عوراتهم وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر من أعمال المنافقين.

ونبه «عبدالمعز» إلى أن المؤمن دائمًا يستر الناس ولا يكشف عورته حتى لا يفضحه الله سبحانه وتعالى، ويغفر أخطاء الناس حتى يغفر الله تعالى له، لافتًا إلى أنه لو تغافلنا عن أخطاء الناس وعواراتهم سيصبح لدينا مجتمع سوى خال من المشاكل.

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