ردد هذا الذكر لتكون منهم .. رمضان عبد المعز: هؤلاء مرحومون من العذاب إكراما للنبي

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وأوضح « عبدالمعز » خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الله سبحانه وتعالى منّ على هذه الأمة بأمانين هما النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- والاستغفار، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» الآية 33 من سورة الأتفال.





وأضاف أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها- زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنجبت منه أربع بنات، وهن: «زينب، رقية، أم كلثوم وفاطمة، فضلًاعن ولدين، وهما: القاسم وعبدالله».





وفي حلقة سابقة كان قد أكد رمضان عبدالمعز ، الداعية الإسلامى، أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن أحب وأقرب الناس مجلسًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقًا، و هؤلاء سيكون كتفهم إلى كتف النبى -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، ويشربون من يده الشريفة".



