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توك شو

أحمد موسى منفعلا بسبب فيديو جديد لـ نجل القاضي: والله ما شاف تربية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:47 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على فيديو جديد متداول للطفل نجل القاضي المتهم بالتعدي على رجل المرور، قائلا "والله الواد ما اتربى ولا شاف تربية".

وقال أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "النيابة العامة تبحث في قضية الطفل المعتدي"، مؤكدا أن "التنمر والشتائم تسببت في القبض على طفل المرور نجل القاضي مرة أخرى".

وتابع أحمد موسى "الطفل قام مع زملائه ببث فيديو بالأمس، وقال فيه إحنا محدش بيحبسنا، في فيديو مليء بالألفاظ السوقية".

وأكد أحمد موسى "احترام قضاة مصر الأجلاء، ولا يمكن التشكيك فيهم بسبب واقعة فردية"، مضيفا "فيه ناس ليها مصلحة في هدم القضاء".

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