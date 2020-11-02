لجهودهما في موازنة البرامج والأداء.. تكريم النائب حسين عيسى وسيلفيا نبيل

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس لجنة الفرعية لمتابعة موازنة البرامج والأداء بمجلس النواب، إنه تم تكريمها برفقة د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ود. محمد حسن عبد المجيد مستشار اللجنة من قبل رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية محمد السبكي، وذلك لما تم تقديمه من مساعي لإنجاح منظومة موازنة البرامج والأداء .





وأضافت النائبة، في تصريح صحفي، "جاء التكريم في هدوء بمكتب د. حسين عيسى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس كما هو حال العمل في موازنة البرامج والأداء، فالكل يعمل في صمت لصالح بناء الدولة الحديثة المنضبطة".

وتقدمت النائبة بالشكر لوزير المالية د. محمد معيط ونائب الوزير أحمد كوجوك وفريق العمل الكائن بوحدة موازنة البرامج والأداء برئاسة محمد السبكي.



