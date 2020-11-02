AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. صور خطيرة تكشف ما يحدث عند شد السيفون دون غلق غطاء المرحاض

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:52 م
مرحاض
مرحاض
Advertisements
عزة عاطف
كشفت صور مثيرة للاشمئزاز توضح مسافة اندفاع البكتيريا إلى خارج المرحاض عند شد السيفون دون غلق الغطاء.

عند شد السيفون لتنظيف المرحاض تتناثر الآلاف من قطرات الهباء الجوي الصغيرة التي يمكن أن تحتوي على البكتيريا والفيروسات وتلوث الأسطح من حولها لمسافة 6 أقدام. 

في سلسلة الصور الصادمة، التقطت الكاميرات عالية السرعة قطرات وجزيئات تنطلق من المرحاض في شكل توضيحي لما يمكن أن يحدث عند عدم غلق الغطاء.

تظل مياه وعاء المرحاض ملوثة لعدة مرات بما تحويه من مسببات الأمراض الضارة، ويمكن لهذه القطرات الملوثة أن تطير على الأسطح الأخرى في الحمام وحتى على وجوه الناس. 

فإذا لامس شخص ما سطحًا ملوثًا، يمكن أن يصاب بعد ذلك عندما يلمس أنفه أو فمه، وتظهر الصور انتشار البكتيريا وكأنها ألعاب نارية تنفجر، ولكنها في الواقع قطرات من الهباء الجوي تنطلق في الهواء.

أظهر البحث الذي أجرته Harpic البريطانية أن الأسباب الرئيسية لعدم غلق الناس للمر اض تمثلت في نسب مختلفة، أولها عدم إدراكهم للمخاطر بنسبة (47٪)، والشعور بالخوف من لمس الغطاء (24٪) والنسيان العام (15٪). 

ومع ذلك، قال جميع المستجيبين وعددهم 2000 في بريطانيا تقريبًا (95٪) أنهم سيبدأون في إغلاق الغطاء بعد أن يكونوا على دراية بالمخاطر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة صينية: كورونا ينتقل عبر المراحيض

بها بكتيريا 3 أضعاف الموجودة بالمرحاض.. احذر هذه المنطقة في السيارة

دراسة تحذر من ترديد أغنية «هابي بيرث داي» دون اتخاذ المسافات المناسبة

خطوة تتجاهلها في المرحاض تزيد من الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

قلل منها واحمي نفسك.. دراسة تكشف عن عادة يومية غير متوقعة تنقل كورونا

حقائق جديدة.. فيروس كورونا لا ينتشر بهذه الأماكن

ترشيحاتنا

بحضور أحمد السقا وشريف رمزي.. 10 صور جديدة من عقد قران درة وهاني سعد

خالد بيومي عن أزمة محمد فضل وكهربا: هل تستطيع لجنة الانضباط معاقبة مسئول

اللجوء للقضاء ومذكرة للإيقاف.. الحرب تشتعل بين محمد فضل وكهربا بعد خناقة الدرع

الفولت تحت التهديد .. تطور جديد بشأن خناقة محمد فضل وكهربا

سعر خيالي لـ ساعة يد هاني سعد في عقد قرانه على درة

بعد الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا.. فرنسا تتجه للاقتراض من صندوق النقد

AdvertisementS

الحكومة: مواعيد جديدة لغلق المحلات العامة والمنشآت السياحية والورش

5 قرارات مهمة من الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء بأبطال أفريقيا

بعد تحذيرات الحكومة| هذه هي القرارات الصعبة المتوقعة حال تزايد الإصابات بـ كورونا

إيداع نجل القاضي فى واقعة التعدى على رجل المرور بمؤسسة الأحداث وحبس 4 متهمين

الحكومة توجه رسالة تحذير لأصحاب المحال التجارية والمولات.. فيديو

بالأسماء .. 14 لاعبا من الأهلى والزمالك فى قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

السيسي يتابع مخطط التطوير العمراني لعواصم المحافظات وحصر الأراضي غير المستغلة

بسبب فستان ليلى علوي .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون هاني البحيري

السيسي والمستشارة الألمانية يبحثان آخر تطورات القضية الليبية

كعب داير.. القصة كاملة لـ "طفل المرور" و فيديو التنمر الجديد

وزير الخارجية يعلق على تصريح ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة

هتك عرضها بالقوة.. تأجيل محاكمة متهمين في قضية منة عبد العزيز لـ 10 نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور خطيرة تكشف ما يحدث عند شد السيفون دون غلق غطاء المرحاض

يدمرها .. دراسة: فيروس كورونا يمنع تكوين هذه الخلايا في الجسم

حفل زفاف نجل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .. صور