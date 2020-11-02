توقيع بروتوكول تعاون بين فرع جامعة الأزهر بأسيوط والمركز الإقليمى لنقل الدم

وقع فرع جامعة الأزهر بأسيوط والمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع أسيوط، والدكتور عبد الغفار محمد حامد مدير المركز الإقليمى لنقل الدم بأسيوط والدكتور الدوشي عبدالكريم مهدي منسق البرتوكول.





ويهدف البروتوكول إلى تنظيم برنامج تدريبي مشترك، على هيئة محاضرات علمية يقوم بالتدريب فيها نخبة من الكفاءات بالمركز.





وأكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن فرع الجامعة بأسيوط، سوف يعمل على تسهيل مهمة تنفيذ حملات التبرع، التى يقوم بها المركز، من خلال تحديد عدد من الأماكن داخل الجامعة للتبرع، وذلك تقديرا من الأزهر الشريف جامع وجامعا برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، للدور الذى يقوم به المركز فى مجال نقل الدم وإنقاذ الأرواح.





وأشار الدكتور عبدالغفار محمد مدير المركز، إلى أنه يتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة ومكافحة العدوى قبل وأثناء عملية التبرع بالدم.





كما أكد على أن المركز سيقوم بإجراء فحص طبي كامل، و تحاليل طبية للمتبرعين بواسطة طاقم طبى متخصص دون إجبار أحد على التبرع.