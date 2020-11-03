يساهم فى دعم قطاعي السياحة والصناعة..محور الشهيد باسم فكرى في قنا يتزين للافتتاح خلال الأيام المقبلة..وانتهاء الأعمال بنسبة ٩٩٪

انتهاء أعمال محور الشهيد باسم فكرى في قنا بنسبة ٩٩٪

يساهم المحور فى الاستغناء عن العبارات النيلية

التكلفة الإجمالية للمحور تبلغ 1.522 مليار جنيه





شهد محور الشهيد الرائد باسم فكرى بقنا، انتهاء كافة الأعمال بنسبة ٩٩ ٪ من إجمالى أعمال المحور، ولم يتبقى إلا جزء بسيط فى نهاية المحور بالطريق الصحراوى الشرقى.





وتزين الجزء الأهم الواقع على نهر النيل، بأعمدة الإنارة التى حولت المنطقة إلى تحفة مضيئة على النيل، لتنير طريق العابرين بسياراتهم من مركز قوص إلى نقاده و العكس.





ويربط المحور الممتد بطول ١٩ كيلو متر، بين شرق محافظة قنا وغربها، فى المنطقة الواقعة بين مدينتى قوص و نقاده، فضلا عن ارتباطه بعدد كبير من الطرق الصحراوية والزراعية الواقعة فى نطاق المدينتين.





يساهم المحور فى الاستغناء عن العبارات النيلية التى تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين الذين يستقلونها بشكل يومى للوصول إلى أعمالهم و أقاربهم على جانبى نهر النيل.





يساهم المحور الجديد فى توفير ساعتين من الزمن يستغرقها من يعبرون بسياراتهم بين مدينتى قوص ونقاده، حيث يتم اختصار هذه المسافة إلى أقل من ١٥ دقيقة بين المدينتين.

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن التكلفة الإجمالية للمحور تبلغ 1.522 مليار جنيه، و يبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، والذي يشتمل على 30 عملًا صناعيًا "15 كوبرى و 15 نفق" منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من "الطريق الصحراوى الشرقى- نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي" لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية و الترع والمصارف.

وأضاف الوزير، بأن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحور بلغت 99 % ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة القادمة مع ثلاث محاور أخرى على النيل، و س وف يساهم المحور في ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل شمال مدينة قوص، بالإضافة إلى تنمية الحركة السياحية في محافظة الأقصر وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصنع" السكر – الورق – مطاحن مصر العليا" بمدينة قوص، وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر وكذلك إلغاء المعديات النيلية والحد من خطورة التنقل بين جانبي النيل.

وأضاف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن المحور يساهم في عملية التنمية و الإستثمار في مشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتي قوص ونقاده والمنطقة الصناعية بمدينة قفط و المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية شرق وغرب المحور، فضلا عن دعم قطاع السياحة بشكل كبير، خاصة و أن قنا بها سياحة متنوعة.





يذكر أن محور الشهيد باسم فكرى والذى كان يسمى فى البداية محور قوص نقادة، انطلق العمل به فى نهاية عام ٢٠١٧، وتم تغيير الاسم إلى محور الشهيد باسم فكرى، فى ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ تخليدًا لذكرى الشهيد و الدور البطولي فى مواجهة المجرمين.





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