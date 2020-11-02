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فن

مادلين طبر في حلوة يا دنيا: إلا رسول الله .. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:26 م
مادلين طبر
مادلين طبر
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سعيد فراج
فوجئ فريق برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن بمشاركتها فريق "دو ري مي ميوزيك" الغناء أثناء أداء أغنية "محمد نبينا" على الهواء مباشرة في حلقة اليوم "الاثنين".

وعقب انتهاء الأغنية أكدت مادلين أنها ضد الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قائلة "إلا رسول الله".

وفي سياق متصل قدم فريق دو ري مي ميوزيك الذي يضم مجموعة من الأطفال الموهوبين بقيادة المايسترو أحمد حسام مجموعة من ألاغاني الدينية والوطنية وأغاني الأطفال القديمة ولكن بشكل جديد.

وشهدت الحلقة مداخلة هاتفية مع الفنانة سميرة عبدالعزيز بعد اختيارها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لعضوية مجلس الشيوخ، وأكدت سميرة خلال المداخلة انها تسعى هي والفنان يحيى الفخراني من خلال تواجدهما بالمجلس إلى عودة الدولة للإنتاج الفني من جديد، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذا الاختيار.

وحول رفضها تجسيد دور ام الفنان  محمد رمضان في احد المسلسلات قالت الفنانة القديرة انها لا تعرفه شخصيا ولكنها قالت له : انا أرفض أداء دور ام بلطجي أو المشاركة في أعمال تحتوي على مشاهد لا تفيد المجتمع. 

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