تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كريمة السمسم للدهن لإعداد أشهى الأطباق.

مقادير كريمة السمسم للدهن

2 كوب سمسم محمص

2 كوب فول سوداني او بذر كتان

2 ملعقة كبيرة عسل ابيض

زيت زيتون

خبز

توست اسمر للتقديم

طريقة تحضير كريمة السمسم للدهن

* يطحن سمسم وبذر كتان وعسل وزيت وتخلط جيدا

* توضع في برطمان

* تقدم بالهنا



طريقة عمل المعمول

المعمول من أهم حلويات العيد في عدة بلدان عربية، ويسميه البعض كحك محشي، لهذا سنتعلم اليوم معًا هم أسرار تحضير المعمول بطريقته الأصلية بنصائح الشيف زينب مصطفى.



درجة الحرارة:

يجب أن تكون المكونات لينة وفي درجة حرارة الغرفة وليست باردة ومجمدة، حتى تتجانس مع الدقيق ويسهل خلطها ولا تفسد العجين أو تتكتل.



الدقيق الأبيض:

يجب أن يحضر المعمول بدقيق فاخر جودته عالية ومنخول جيدًا؛ حتى يتجانس مع باقي المكونات ولا يطرد السمن أو يتسبب في جفاف العجين، كما أن هناك عدة وصفات لتحضير المعمول منها بإضافة دقيق السميد أو النشا أو البيض للدقيق الأبيض، كل على حسب الوصفة والبلد المأخوذ منها.



الحشو الأصلي:

يحضر المعمول بحشوته الأصلية وهي التمر أو العجوة اللينة، ولكن يمكن استغلاله وتقديمه بأطعمة مختلفة مثل الملبن أو المكسرات، وفي كل الحالات يجب أن يكون الحشو محضر جيدًا وليس به أي بلل حتى لا يتلف العجين.



التسوية:

يجب الانتباه لتسوية المعمول بالطريقة الصحيحة حيث يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 في وسط الفرن حتى ينضج ونحصل على النتيجة المثالية.​