تجارة حلوان بـ الزمالك تشهد عملية تطوير شاملة بتكلفة 60 مليون جنيه.. وتطوير 25 قاعة وإعادة هيكلة جميع المدرجات

تجارة حلوان بـ الزمالك تشهد عملية تطوير شاملة...

جامعة حلوان: تطوير 25 قاعة .. وإعادة هيكلة لجميع المدرجات بتجارة الزمالك

عميد تجارة الزمالك : عمرها ٨٠ عاما وكانت سباقة لباقى كليات التجارة





افتتحت جامعة حلوان، عمليات التطوير أمس، الأحد، بمباني كلية التجارة جامعة حلوان بالزمالك، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد الكلية، وعضوي مجلس الشيوخ الدكتور عبد الحي عبيد، والدكتورة سهير عبد السلام، والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة وعدد من عمداء الكليات.





وٱكد الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة جامعة حلوان، خلال افتتاح أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، أن الكلية أنشئت في بداية الأربعينيات، وانضمت أخيرًا إلى جامعة حلوان، وخلال هذه الفترة شهدت العديد من مراحل التطوير.





وقال "إسماعيل" إن أول شعبة تجارة باللغة الإنجليزية بمصر كانت هنا بكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، كما أن الكلية لها السبق في إضافة العديد من البرامج الجديدة إلى كليات التجارة بمصر مثل برنامج bis.





وأعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته بالنجاحات المتوالية ، مؤكدًا حدوث طفرة غير مسبوقة فى قطاع التعليم سواء بتطوير الكليات الموجودة بالفعل أن استحداث كليات جديدة، كما أعرب عن سعادته برفع كفاءة المباني والمنشآت والقاعات بتكلفة تقريبية ٦٠ مليون جنيه، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب، موضحًا أن الجامعة تتخذ خطوات مهمة في مسيرة التوسع والتطوير، وسوف يتم وضع حجر أساس لجامعة حلوان الأهلية عما قريب.





وشملت عملية التطوير والتحديث بالكلية مبني عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الأرضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية، وعدد خمس قاعات وغرف الكونترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية، وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج وتنسيق موقع الفناء والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية وللدور الأول بمبنى عمادة الكلية.





كما شملت التحديثات مدرج الدكتورة إيناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرين قاعة وغرفة دراسية وشبكة إنذار الحريق وشبكة إطفاء الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية، كما تم معالجة وترميم الأسقف في جميع مباني الكلية.





كما تم ترميم وتحديث مانتج عن الأمطار الشديدة في مارس ٢٠٢٠ من أضرار نظرا لتقادم مباني الكلية والتي تقارب الثمانين عاما حيث إن عملية التطوير والتحديث التي قامت بها الجامعة أحيت مبانى الكلية بصورة حضارية.





أعرب طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك عن بالغ سعادتهم لما تم من إنجازات وأعمال تطوير شاملة شهدتها الكلية .





وجاء هذا التطوير نتيجة التي استجابة سريعة من رئيس جامعة حلوان لمطالب الطلاب بتطوير الكلية ، وأكدوا امتنانهم لهذا الاهتمام الكبير وسرعة التطوير التي تمت على كل الأصعدة في البنية الأساسية للكلية والمدرجات والأدوات التفاعلية .





ما أسهم في تشجيع الطلاي على مواصلة العملية التعليمية بصورة جيدة وحفزهم على مواصلة مسيرة النجاح بما حققتة الجامعة لهم من تطوير فاق توقعاتهم وكان له أثر إيجابي على معنوياتهم وقالوا إن أعضاء هيئة التدريس والأساتذة شاركوهم هذا الشعور مما أعطى للعملية التعليمية دافعية جديدة وأكسبها رونقًا وأضفى روح البهجة والسعادة والسرور عليهم مع بدء الدراسة الفعلية.





ويعرض صدى البلد محاور اعمال التطوير الرئيسية التى حدثت بالكلية:

- مبانى الكلية كافة





- قاعات الدراسة





- شبكة الانترنت والواى فاى





- تركيب السبورات التفاعلية





- السبورات التفاعلية





- الإذاعة التفاعلية





- المنظومة الصوتية





- منظومة الحريق بالكلية



