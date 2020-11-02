AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم التسبب في وفاة الآخرين بالحوادث بسبب الإهمال أو المخدرات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:20 م
حكم التسبب في وفاة
حكم التسبب في وفاة الآخرين في الحوادث بسبب الإهمال
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن حالات القتل التي تحدث نتيجة حوادث السيارات أو الإهمال أو ارتكابها تحت أثير المخدرات تندرج تحت حكم القتل الخطأ.


وأضاف سلامة، لصدى البلد، أن القتل الخطأ يستوجب في الشريعة الإسلامية، دفع الدية لأهل القتيل، وكذلك إخراج الكفارة، علاوة على عقوبة القانون من الدولة.


وذكر أن حالة القتل لو حدثت نتيجة إهمال فإنه يتحمل الإثم بخلاف ذلك، وذلك لو كان مثلا يسير بسرعة زائدة أو غير متخذ اجراءات السلامة، أو كان تحت تأثير السكر أو المخدرات.


القتل الخطأ
القتل الخطأ يُطلَق مصطلح القتل الخطأ على ما يقع من الشخص دون قصد، أو إرادة، أو يكون بالإهمال، وهو ضد القتل العمد الذي يُقصد به فعل القتل والشخص المقتول دية القتل الخطأ، ويجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة صيام شهرين متتابعين.


القتل الخطأ يوجب أمرين على القاتل: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة. وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.


ودليل ذلك قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىأَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: 92]


دية القتل الخطأ 
لا تسقط دية القتل الخطأ وإن كان القتيل هو المُخطئ، الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، وتعادل قيمتها خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة، وتُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقا ليوم بدء أدائها.


يجوز أن تُدفَع الدية مُقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

ترشيحاتنا

نجوم الأهلي يغادرون الجونة بعد تراجع مستوى الفريق خلال الموسم المنتهى

في الشهر الثامن.. ولادة ٣ توائم بمستشفى الأقصر ..صور

بعد الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا.. فرنسا تتجه للاقتراض من صندوق النقد

اعتذار في ظروف غامضة.. لماذا تواجد كهربا في اتحاد الكرة؟

غرامة 4 آلاف جنيه.. مجلس الوزراء يقرر تطبيق عقوبات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

لم أعتذر لـ محمد فضل.. كهربا: عملنا قعدة للصلح وتقريب وجهات النظر فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"

إعجاز علمي.. نقل مدرسة بالكامل من مكانها باستخدام 198 "روبوت" في الصين.. فيديو

ميرنا وليد وشريف باهر ومحمد حمدي وحسن السيد ضمن حضور تاج الجزيرة