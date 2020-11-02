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مرأة

بعد زفافها.. شاهد | درة تنشر صورا جديدة من إطلالتها الثانية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:40 م
حفل زفاف درة
حفل زفاف درة
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آية التيجي
احتفلت الفنانة درة بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق الجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

وظهرت الفنانة درة بفستان زفاف باللون الأبيض الناصع بأكمام طويلة مطرز ومزود بقطعة منفوشة حول منطقة الخصر من الستان الناعم من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد، وهو ما زاد من جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الترابى وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

وقامت درة بترك شعرها منسدلا على كتفها على طريقة الويفي المموج، مع ارتداء طرحة مطرزة بنفس تطريزة الفستان، وهو ما تناسب فستانها.

ومنعت الفنانة درة المدعوين من الكشف عن مكان الحفل، وطلبت منهم منع التصوير، ووصفت حفل زفافها بالخاص جدًّا.

وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته، وعدد من الفنانين الآخرين.

يذكر أن هاني سعد من أشهر المهندسين المعماريين، ولديه شركة للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.
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حفل زفاف درة حفل زفاف درة

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