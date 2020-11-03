بينها 1771 تجاوز سرعة .. ضبط 3907 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3907 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1771 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 147 مخالفة السير بدون تراخيص، و 12 دراجة نارية مخالفة، و 20 مخالفة شروط الترخيص، و 27 مخالفة موقف عشوائى.



