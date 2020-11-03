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حوادث

بينها 1771 تجاوز سرعة .. ضبط 3907 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3907 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1771 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و147 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و20 مخالفة شروط الترخيص، و27 مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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