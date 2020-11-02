معنى التوكل على الله وكيفية الرضا بما يختاره الله للعبد.. الأزهر يوضح.. فيديو

قال الشيخ ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن التوكل له قاعدة معنوية ذكرت في الحديث القدسي "أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين ذكرني".





وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن القانون العملي فهو يكون بالتعامل عن طريق الأخذ بالأسباب وكأنها كل شئ وتترك النتائج لله تعالى وكأن الأسباب لا تساوي شيئا.





وأشار إلى أن النبي أخذ بالأسباب في كثير من امور حياته، فنجد في الهجرة بحث عن الدليل الذي يدله على الطريق وقصاص الأثر حتى وصل إلى باب الغار، وحينما يقول له أبو بكر "لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا" فيرد عليه النبي: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالهما".





وأوضح، أن اختيار الله له هو خير من اختياره، وأن الله طلب منه الدعاء وقد كفل له الإجابة، فالعناية فيما يختاره الله للعبد لا فيما يحبههو لنفسه.





معني التوكل الحقيقى على الله