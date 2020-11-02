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ديني

معنى التوكل على الله وكيفية الرضا بما يختاره الله للعبد.. الأزهر يوضح.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:57 م
معنى التوكل على الله
معنى التوكل على الله وكيفية الرضا بما يختاره الله للعبد
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محمد شحتة
قال الشيخ ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن التوكل له قاعدة معنوية ذكرت في الحديث القدسي "أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين ذكرني".

وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن القانون العملي فهو يكون بالتعامل عن طريق الأخذ بالأسباب وكأنها كل شئ وتترك النتائج لله تعالى وكأن الأسباب لا تساوي شيئا.

وأشار إلى أن النبي أخذ بالأسباب في كثير من امور حياته، فنجد في الهجرة بحث عن الدليل الذي يدله على الطريق وقصاص الأثر حتى وصل إلى باب الغار، وحينما يقول له أبو بكر "لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا" فيرد عليه النبي: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالهما".

وأوضح، أن اختيار الله له هو خير من اختياره، وأن الله طلب منه الدعاء وقد كفل له الإجابة، فالعناية فيما يختاره الله للعبد لا فيما يحبههو لنفسه.

معني التوكل الحقيقى على الله 
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التوكل الحقيقي على الله أن تترك مرادك لله، أي أن ترضى وتسلم بما فعل الله فيك، مضيفا: من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات إذا صحت، فالله -تعالى- شديد المحال يعني شديد القدرة، والحول معناه أنه قادر أن يفعل من جميع الجهات.

وأضاف « جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن القدرة من كل جهة هي معنى الحول، فالله قادر أن يفعل من كل جهة وأنت لا تستطيع أن تفعل من أي جهة، لأنه هو وجود محض واجد لا ينعدم، وهو باق ولا يفنى، و لا بداية له فهو الأول والأخر والظاهر والباطن وأنت بخلافه فأنت حادث وفاني وتحتاج إلى غيرك.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن من عرف نفسه يعني بالاحتياج والتقصير والقصور عرف ربه بالكمال، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالحول وهكذا، فمن علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات، فإذا كنت في بداية طريقك قد أرجعت نفسك إلى الله ورجعت إليه فإن هذا يبشر بأن الله سوف يفيض عليك من أنواره ويكشف لك من أسراره ما تستطيع أن تختم به حياتك ختامًا حسنًا.

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