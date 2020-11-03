ضبط 4.4 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تموينية بـ الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3٫05 طن "هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفى حالة سيولة تامة وتشكل خطرًا على الصحة العامة - 4٫4 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن "معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن – بمحافظة الشرقية.



