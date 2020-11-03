AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 4.4 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تموينية بـ الشرقية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3٫05 طن "هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفى حالة سيولة تامة وتشكل خطرًا على الصحة العامة - 4٫4 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن "معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن – بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل بيعها للمواطنين .. ضبط ٢.٥ طن جبن أبيض غير صالح داخل مصنع ألبان بالبحيرة

ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة

ضبط 2.41 طن مقطعات دواجن غير صالحة في الجيزة

ضبط ٥ أطنان جمبرى وسمك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة

قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 1.75 طن دواجن مجمدة بكفر الشيخ

ضبط 4 أطنان دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة

ترشيحاتنا

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية

ترقص بـ كأس الخمر.. غادة عادل تثير الجدل في حفل زفاف درة

دعاء قبل النوم.. أدعية وأذكار حرص النبي على ترديدها

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

إعجاز علمي.. نقل مدرسة بالكامل من مكانها باستخدام 198 "روبوت" في الصين.. فيديو

دعما من جماهير الأهلي في أزمته مع فضل.. هاشتاج #كهربا_ردك_بالملعب يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه