شاهد آراء المواطنين في قرار تطبيق الغرامة لعدم ارتداء الكمامة| فيديو





و قال رئيس الوزراء إنه على الرغم من التحذيرات المُستمرة من الحكومة للمواطنين، و التأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين.





و لذلك تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة، و المصالح الحكومية، و كذلك المولات التجارية، و غيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المواطنين عليها.





و أرشد الدكتور مصطفى مدبولي بالالتزام من الجميع لارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مُشيرًا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرًا، و هو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة إتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديًا.





و تجولت كاميرا صدي البلد في الشوارع المصرية لمعرفة اراء المواطنين، إذا كانوا مع أم ضد تطبيق غرامة مالية علي عدم إرتداء الكمامة في المواصلات و الأماكن العامة.





في البداية قال ادم محمود إنه مؤيد لتطبيق الغرامة علي عدم ارتداء الكمامة، و إنه مُلتزم الي حد كبير بارتداء الكمامة دائما، و لكن لا يوجد التزام من قبل الناس بارتداء الكمامة في الشوارع.





و أكمل يوسف سامح بأنه من الصعب تطبيق الغرامة في الشوارع المصرية، حيث أنه لا يوجد وعي كافي لدي المصريين في الشوارع بارتداء الكمامة، و من رأيه أن الكمامة لا تُتيح التنفس بشكل طبيعي لذلك فهو لا يلتزم بارتدائها في الشارع.





و أضاف بدر ابراهيم بأنه مؤيد لتطبيق الغرامة علي عدم إرتداء الكمامة في المواصلات العامة، حيث أن لارتداء الكمامة محافظة علي الصحة و النْفس من كل الامراض، و أنه يري إن معظم المواطنين يرتدوا الكمامة في الشوارع و يتخذوا حذرهم.





و أوضحت إيناس عبد المنعم بأنه من اللازم تطبيق تلك الغرامة علي عدم إرتداء الكمامة، بحيث أن موجة كورونا مازالت مُستمرة و يوجد خطر علي الجميع، و أنها تري بأن الاهتمام من قبل المواطنين لارتداء الكمامة قد قل عن السنة الماضية و أنهم علي غير دراية بأنه خطرًا علي الجميع.





و ذكر يونس حفني بأنه ضد تطبيق تلك الغرامة حيث إنه لا يوجد دخل كافي لدي العائلات لشراء الكمامات كل يوم، فيجب توزيع كمامات بالمجان علي غير المُقتدرين اولًا ثم تطبيق تلك الغرامة علي الجميع بعدها.





و يري ذكري أبو عوف بضرورة تطبيق الغرامة في المواصلات العامة علي عدم إرتداء الكمامة، حيث أنه دائما يوجد تكدس هائل في المواصلات العامة، و تقارب المواطنين بجانب بعضهم البعض، لذلك يجب علي كل راكبي المواصلات العامة إرتداء الكمامة و المحافظة علي عدم إزالتها لسلامة الجميع.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المُستجد، و بدأ الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.