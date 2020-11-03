ضبط سائق بحوزته 50 طربة حشيش بـ قنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعات الأمن الوطنى ومديريات الامن وإدارات البحث الجنائى وإدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن نطاق الإختصاص من ضبط "50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول"، بحوزة سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قنا.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.