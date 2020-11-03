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تعليم

"ائتلاف معلمين مصر" يشكر محمد أبو العينين على فتح ملف حقوق معلمي المدارس الخاصة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
النائب محمد ابو
النائب محمد ابو العينين
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ياســـمين بدوي
أعربت هبة بلال منسق ائتلاف معلمين مصر ، عن خالص شكرها للنائب محمد أبو العينين لتسليطه الضوء على ملف معلمي المدارس الخاصة والدولية ، وتدني مرتباتهم وإهدار حقوقهم ماديا ووظيفيا .


وقالت بلال في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن المدارس الخاصة لها الهيمنة الكاملة على المعلمين العاملين  لديها ، مشيرةً إلى أن حقوقهم مهدرة خصوصا فيما يتعلق بالحصول على خصم ابناء المعلمين بالمدارس وفقا للقرار الوزاري 155 لعام 2020.


وأوضحت أن بعض المدارس الخاصة لم تنفذ قرار تصعيد المعلم او المعلمة في المنظومة الجديدة  لتعليم Education 2.0 بفصله الي  المرحلة الاخرى.


وقالت : نرجو حقا ان يكون  لمعلمي المدارس الخاصة كامل الحقوق الوظيفية والاجتماعية والمادية أسوة بزملائهم المعلمين بالمدارس الحكومية والرسمية .


وأشارت إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دائما ما يحاول تطوير منظومة التعليم و انه لا ينسى أبناءه المعلمين بالمدارس الخاصة ، حيث انهم جزء كبير من المنظومة التعليمية.


وشددت بلال على أن الوزير وعد بالفعل بحل ملف تدني مرتبات معلمي المدارس الخاصة في خلال 4 او 5 اسابيع ، وهناك شفافية واضحة من الوزارة في حل الملفات وهذا لم نشهده من قبل بالوزارة على مر العصور السابقة.


وكان النائب محمد أبو العينين أكد خلال مداخلة على قناة "ON E" مع الإعلامية لميس الحديدي أن الرئيس السيسي يقود ثورة لتطوير التعليم.. ويفاجئنا بإجراءات مميزة للمنظومة والمُعلم.


وقال أبو العينين إن المُعلم قلب العملية التعليمية ، والبرلمان حريص على منحه حقوقه كاملة ، مشيرًا إلى أنني طرحتُ قضية المعلمين في المدارس الخاصة وتدني رواتبهم خاصة في ظل أزمة كورونا.


وأوضح أن 96 ألف معلم يعملون في 9 آلاف مدرسة خاصة ويتقاضون رواتب متدنية ، مؤكدًا أن أجور قطاع كبير من معلمي المدارس الخاصة لا تزيد على 800 جنيه.


وأعلن أبو العينين أن وزير التربية والتعليم وعد بدراسة الأزمة وإيجاد حلول لها خلال 4 أسابيع ، لافتًا إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب طالب وزير التعليم بتقديم حل شامل للبرلمان خلال المدة المحددة.


وقال أبو العينين : طالبتُ وزير التربية والتعليم بحساب حوافز ومكافآت المعلمين على أساسي راتب 2020 وليس 2014.

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