"ائتلاف معلمين مصر" يشكر محمد أبو العينين على فتح ملف حقوق معلمي المدارس الخاصة

أعربت هبة بلال منسق ائتلاف معلمين مصر ، عن خالص شكرها للنائب

محمد أبو العينين لتسليطه الضوء على ملف معلمي المدارس الخاصة والدولية ، وتدني مرتباتهم وإهدار حقوقهم ماديا ووظيفيا .









وقالت بلال في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن المدارس الخاصة لها الهيمنة الكاملة على المعلمين العاملين لديها ، مشيرةً إلى أن حقوقهم مهدرة خصوصا فيما يتعلق بالحصول على خصم ابناء المعلمين بالمدارس وفقا للقرار الوزاري 155 لعام 2020.









وأوضحت أن بعض المدارس الخاصة لم تنفذ قرار تصعيد المعلم او المعلمة في المنظومة الجديدة لتعليم Education 2.0 بفصله الي المرحلة الاخرى.









وقالت : نرجو حقا ان يكون لمعلمي المدارس الخاصة كامل الحقوق الوظيفية والاجتماعية والمادية أسوة بزملائهم المعلمين بالمدارس الحكومية والرسمية .









وأشارت إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دائما ما يحاول تطوير منظومة التعليم و انه لا ينسى أبناءه المعلمين بالمدارس الخاصة ، حيث انهم جزء كبير من المنظومة التعليمية.









وشددت بلال على أن الوزير وعد بالفعل بحل ملف تدني مرتبات معلمي المدارس الخاصة في خلال 4 او 5 اسابيع ، وهناك شفافية واضحة من الوزارة في حل الملفات وهذا لم نشهده من قبل بالوزارة على مر العصور السابقة.







