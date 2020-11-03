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تعليم

لطلاب الساعات المعتمدة بكلية الآداب .. يجب التوجه إلى الكلية لمعرفة الجداول الدراسية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:06 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، على جميع طلاب برامج الساعات المعتمدة الالتزام بالجدول الدراسى وفق المجموعات التى تم تسجيلها على الموقع الالكترونى .

و نوهت كلية الاداب ، بانه لا يسمح تغير او تبديل المجموعات الدراسية ولن تحتسب اعمال السنه للطالب  الا فى المجموعة المسجل بها اسمة .

كما يجب على الطلاب الذين لم تسجل فى مجموعات سرعة التوجة الى شباك رقم ٥ لمعرفة مجموعة الدراسية .

وكان قد صرح الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، من خلال صدى البلد البلد ، ان الجامعة ملتزمة بكافة الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة و سلامة الطلاب داخل الحرم الجامعى . 

واضاف شريف ، الطالب الذى يخالف ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى او داخل المدرجات ، يحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسى .

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